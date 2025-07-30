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Головна Спорт Відома дата наступного матчу Динамо в Лізі чемпіонів

Відома дата наступного матчу Динамо в Лізі чемпіонів

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 13:15
Коли та з ким Динамо зіграє в третьому раунді Ліги чемпіонів
Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: пресслужба клубу

Київське "Динамо" вийшло до третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, обігравши за сумою двох матчів мальтійський "Хамрун Спартанс".

Тепер команда Олександра Шовковського готується до наступного етапу, повідомляє "Динамо Київ від Шурика".

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Динамо Киев
Гравці "Динамо" перед матчем. Фото: пресслужба клубу

З ким зіграє команда Шовковського

Суперником "Динамо" стане переможець пари "Маккабі" (Тель-Авів) — "Пафос". Перший матч цих команд завершився з рахунком 1:1, матч-відповідь відбудеться 30 липня.

Якщо до наступної стадії пройде ізраїльський клуб, то матч-відповідь "Динамо" проведе в Сербії, де "Маккабі" тимчасово приймає єврокубкові матчі. Дата — 12 або 13 серпня.

Після перемоги киян над "Хамрун Спартанс" вони забезпечили собі участь в основному раунді Ліги Конференцій, якщо вилетять у наступних раундах кваліфікації Ліги чемпіонів або Ліги Європи.

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спорт футбол Ліга чемпіонів Динамо Олександр Шовковський
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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