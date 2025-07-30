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Головна Спорт Усик уперше прибув в Україну після перемоги над Дюбуа

Усик уперше прибув в Україну після перемоги над Дюбуа

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 11:41
Олександр Усик прийняв рішення повернутися в Україну
Олександр та Катерина Усик у відпустці. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Абсолютний чемпіон у надважкій вазі Олександр Усик повернувся в Україну після яскравого реваншу з Даніелем Дюбуа. Бій відбувся вночі 20 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні, де Усик нокаутував суперника в 5-му раунді.

Після чергової переконливої перемоги Усик зізнався, що йому необхідний відпочинок, нагадує портал Новини.LIVE.

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Сім'я Олександра Усика живе на декілька країн. Не всі діти чемпіона світу перебувають в Україні. У рідкісні моменти Олександр та Катерина збираються всією сім'єю і проводять час разом. Але такі миті щастя тривають недовго.

Александр Усик
Олександр Усик за кермом. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Усик повернувся в Україну

Відразу після поєдинку Олексій полетів зі своєю дружиною в Марбелью, щоб відновитися і провести час разом на узбережжі. Усик чесно зізнався, що хотів побути поруч із сім'єю і зробити паузу в навантаженнях після бойового емоційного напруження.

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спорт Олександр Усик бокс Катерина Усик українські боксери
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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