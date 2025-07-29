Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Родина Усиків показала свої сумні знімки

Родина Усиків показала свої сумні знімки

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 15:41
Олександр та Катерина Усик поділилися романтичними фото з Іспанії
Олександр та Катерина Усики. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Подружжя Олександра та Катерини Усиків після бою з Даніелем Дюбуа на "Вемблі" відпочиває в Іспанії. В цій же країні наразі знаходяться діти спортсмена та його дружини.

В останній публікації Катерина опублікувала в Instagram романтичні фото з Олександром.

Реклама
Читайте також:

Усики ностальгують в соцмережах

Олександр та Катерина провели романтичну фотосесію на мальовничому морському узбережжі Іспанії. Чорно-білі знімки, опубліковані в соцмережах захопили шанувальників ніжністю та теплом.

На фото подружжя прогулюється босоніж по піску, обіймаються та веселяться один з одним. Кадри передають глибоку близькість та ностальгічну нотку пари.

Александр и Екатерина Усики
Олександр та Катерина Усики. Фото: instagram.com/usyk_kate1505
Александр и Екатерина Усики
Олександр та Катерина Усики. Фото: instagram.com/usyk_kate1505
Александр и Екатерина Усики
Олександр та Катерина Усики. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

У коментарях підписники залишили численні компліменти одній із найвідоміших пар в українському спорті.

Зазначимо, що раніше Усик нокаутував Дюбуа в п’ятому раунді та втретє став абсолютним чемпіоном світу з боксу — двічі в хевівейті та одного разу в крузервейті. Раніше цього ніхто в боксі не робив.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу з фехтування фанати збунтувались проти російських спортсменів.

Стало відомо, чим зараз займається екслідер збірної України з художньої гімнастики Ганна Безсонова.

Захисник лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко ухвалив важливе рішення щодо майбутнього.

Столичне "Динамо" врятувало Мірчу Луческу — що про це відомо.

Олександр Усик бокс Катерина Усик професійний бокс українські боксери
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації