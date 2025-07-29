Олександр та Катерина Усик поділилися романтичними фото з Іспанії

Родина Усиків показала свої сумні знімки
Подружжя Олександра та Катерини Усиків після бою з Даніелем Дюбуа на "Вемблі" відпочиває в Іспанії. В цій же країні наразі знаходяться діти спортсмена та його дружини.
В останній публікації Катерина опублікувала в Instagram романтичні фото з Олександром.
Усики ностальгують в соцмережах
Олександр та Катерина провели романтичну фотосесію на мальовничому морському узбережжі Іспанії. Чорно-білі знімки, опубліковані в соцмережах захопили шанувальників ніжністю та теплом.
На фото подружжя прогулюється босоніж по піску, обіймаються та веселяться один з одним. Кадри передають глибоку близькість та ностальгічну нотку пари.
У коментарях підписники залишили численні компліменти одній із найвідоміших пар в українському спорті.
Зазначимо, що раніше Усик нокаутував Дюбуа в п’ятому раунді та втретє став абсолютним чемпіоном світу з боксу — двічі в хевівейті та одного разу в крузервейті. Раніше цього ніхто в боксі не робив.
Нагадаємо, на чемпіонаті світу з фехтування фанати збунтувались проти російських спортсменів.
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