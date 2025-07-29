Олександр та Катерина Усик поділилися романтичними фото з Іспанії

Олександр та Катерина Усики. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Подружжя Олександра та Катерини Усиків після бою з Даніелем Дюбуа на "Вемблі" відпочиває в Іспанії. В цій же країні наразі знаходяться діти спортсмена та його дружини.

В останній публікації Катерина опублікувала в Instagram романтичні фото з Олександром.

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Олександр та Катерина провели романтичну фотосесію на мальовничому морському узбережжі Іспанії. Чорно-білі знімки, опубліковані в соцмережах захопили шанувальників ніжністю та теплом.

На фото подружжя прогулюється босоніж по піску, обіймаються та веселяться один з одним. Кадри передають глибоку близькість та ностальгічну нотку пари.

Олександр та Катерина Усики. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Олександр та Катерина Усики. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Олександр та Катерина Усики. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

У коментарях підписники залишили численні компліменти одній із найвідоміших пар в українському спорті.

Зазначимо, що раніше Усик нокаутував Дюбуа в п’ятому раунді та втретє став абсолютним чемпіоном світу з боксу — двічі в хевівейті та одного разу в крузервейті. Раніше цього ніхто в боксі не робив.

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