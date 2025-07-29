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Главная Спорт Семья Усиков показала свои грустные снимки

Семья Усиков показала свои грустные снимки

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 15:41
Александр и Екатерина Усик поделились романтическими фото из Испании
Александр и Екатерина Усики. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Супруги Александр и Екатерина Усик после боя с Даниэлем Дюбуа на "Уэмбли" отдыхают в Испании. В этой же стране сейчас находятся дети спортсмена и его жены.

В последней публикации Екатерина опубликовала в Instagram романтические фото с Александром.

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Усики ностальгируют в соцсетях

Александр и Екатерина провели романтическую фотосессию на живописном морском побережье Испании. Черно-белые снимки, опубликованные в соцсетях восхитили поклонников нежностью и теплом.

На фото супруги прогуливаются босиком по песку, обнимаются и веселятся друг с другом. Кадры передают глубокую близость и ностальгическую нотку пары.

Александр и Екатерина Усики
Александр и Екатерина Усики. Фото: instagram.com/usyk_kate1505
Александр и Екатерина Усики
Александр и Екатерина Усики. Фото: instagram.com/usyk_kate1505
Александр и Екатерина Усики
Александр и Екатерина Усики. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

В комментариях подписчики оставили многочисленные комплименты одной из самых известных пар в украинском спорте.

Отметим, что ранее Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и в третий раз стал абсолютным чемпионом мира по боксу — дважды в хэвивейте и один раз в крузервейте. Ранее этого никто в боксе не делал.

Напомним, на чемпионате мира по фехтованию фанаты взбунтовались против российских спортсменов.

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Александр Усик бокс Екатерина Усик профессиональный бокс украинские боксеры
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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