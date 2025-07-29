Александр и Екатерина Усик поделились романтическими фото из Испании

Семья Усиков показала свои грустные снимки
Супруги Александр и Екатерина Усик после боя с Даниэлем Дюбуа на "Уэмбли" отдыхают в Испании. В этой же стране сейчас находятся дети спортсмена и его жены.
В последней публикации Екатерина опубликовала в Instagram романтические фото с Александром.
Усики ностальгируют в соцсетях
Александр и Екатерина провели романтическую фотосессию на живописном морском побережье Испании. Черно-белые снимки, опубликованные в соцсетях восхитили поклонников нежностью и теплом.
На фото супруги прогуливаются босиком по песку, обнимаются и веселятся друг с другом. Кадры передают глубокую близость и ностальгическую нотку пары.
В комментариях подписчики оставили многочисленные комплименты одной из самых известных пар в украинском спорте.
Отметим, что ранее Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и в третий раз стал абсолютным чемпионом мира по боксу — дважды в хэвивейте и один раз в крузервейте. Ранее этого никто в боксе не делал.
Напомним, на чемпионате мира по фехтованию фанаты взбунтовались против российских спортсменов.
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