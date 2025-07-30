Александр Усик принял решение вернуться в Украину

Усик впервые прибыл в Украину после победы над Дюбуа
Абсолютный чемпион в супертяжелом весе Александр Усик вернулся в Украину после яркого реванша с Даниэлем Дюбуа. Бой состоялся ночью 20 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, где Усик нокаутировал соперника в 5-м раунде.
После очередной убедительной победы Усик признался, что ему необходим отдых, напоминает портал Новини.LIVE.
Семья Александра Усика живет на несколько стран. Не все дети чемпиона мира находятся в Украине. В редкие моменты Александр и Екатерина собираются всей семьей и проводят время вместе. Но такие мгновения счастья длятся недолго.
Усик вернулся в Украину
Сразу после поединка Алексей улетел со своей супругой в Марбелью, чтобы восстановиться и провести время вместе на побережье. Усик честно признался, что хотел побыть рядом с семьей и сделать паузу в нагрузках после боевого эмоционального напряжения.
Чемпион мира снова в Украине, и в ближайшее время ему предстоит принять важное решение: объявлять ли новый бой или завершить карьеру. Среди возможных соперников украинца остаются Тайсон Фьюри и Джозеф Паркер.
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