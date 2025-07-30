Александр Усик принял решение вернуться в Украину

Александр и Екатерина Усик в отпуске. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Абсолютный чемпион в супертяжелом весе Александр Усик вернулся в Украину после яркого реванша с Даниэлем Дюбуа. Бой состоялся ночью 20 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, где Усик нокаутировал соперника в 5-м раунде.

После очередной убедительной победы Усик признался, что ему необходим отдых, напоминает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Семья Александра Усика живет на несколько стран. Не все дети чемпиона мира находятся в Украине. В редкие моменты Александр и Екатерина собираются всей семьей и проводят время вместе. Но такие мгновения счастья длятся недолго.

Александр Усик за рулем. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Усик вернулся в Украину

Сразу после поединка Алексей улетел со своей супругой в Марбелью, чтобы восстановиться и провести время вместе на побережье. Усик честно признался, что хотел побыть рядом с семьей и сделать паузу в нагрузках после боевого эмоционального напряжения.

Чемпион мира снова в Украине, и в ближайшее время ему предстоит принять важное решение: объявлять ли новый бой или завершить карьеру. Среди возможных соперников украинца остаются Тайсон Фьюри и Джозеф Паркер.

Напомним, австралийская чемпионка Никола Олислагерс полностью изменила подход к тренировкам, чтобы победить Ярославу Магучих.

Сразу несколько клубов обратились к "Реалу" по поводу трансфера Андрея Лунина, однако решение украинца оказалось неожиданным.

Грузинская полиция спровоцировала скандал с украинскими болельщиками во время ЧМ-2025 по фехтованию.

Молодой футболист сборной Украины сделал своей девушке красивое предложение и подарил кольцо.