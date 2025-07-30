Когда и с кем Динамо сыграет в третьем раунде Лиги чемпионов

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: пресс-служба клуба

Киевское "Динамо" вышло в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей мальтийский "Хамрун Спартанс".

Теперь команда Александра Шовковского готовится к следующему этапу, сообщает "Динамо Киев от Шурика".

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Первый поединок третьего раунда ЛЧ "бело-синие" проведут 5 августа в Люблине. Начало встречи запланировано на 21:00 по киевскому времени.

Игроки "Динамо" перед матчем. Фото: пресс-служба клуба

С кем сыграет команда Шовковского

Соперником "Динамо" станет победитель пары "Маккаби" (Тель-Авив) — "Пафос". Первый матч этих команд завершился со счетом 1:1, ответная встреча состоится 30 июля.

Если в следующую стадию пройдет израильский клуб, то ответный поединок "Динамо" проведет в Сербии, где "Маккаби" временно принимает еврокубковые матчи. Дата — 12 или 13 августа.

После победы киевлян над "Хамрун Спартанс" они обеспечили себе участие в основном раунде Лиги Конференций, если вылетят в следующих раундах квалификации Лиги чемпионов или Лиги Европы.

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