Милевский равнодушно высказался об успехах Динамо

Николай Шапаренко во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" деклассировало мальтийский "Хамрун Спартанс" во втором матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов и уверенно вышло в следующий этап.

"Бело-синие" не испытали проблем с "Хамрун Спартанс", но Артем Милевский объяснил, почему его не впечатлила игра.

Реклама

Читайте также:

Команда Александра Шовковского повторила результат первого матча — 3:0, на этот раз уже на нейтральном поле в Люблине, и завершила противостояние с общим счетом 6:0.

Александр Караваев во время игры. Фото: пресс-служба "Динамо"

Волна успеха накрыла "Динамо" с первых минут: прорвав оборону, киевляне создали давление, позволили сопернику лишь фрагментарно сопротивляться и довели дело до уверенной победы.

Артем Милевский на отдыхе. Фото: instagram.com/timi1010/

Что сказал Милевский о "Динамо"

Экс-нападающий "Динамо" Артем Милевский признался, что не смотрел ответную игру и не считает достойным внимания матч с "Хамрун Спартанс".

"Игру не смотрел. Ну давайте еще что-нибудь будем Мальте говорить. Давайте дождемся соперника поинтереснее. Хотя бы "Пафос" или "Маккаби". А что эту Мальту смотреть? Люди‑банкиры", — заявил Милевский.

Напомним, Никола Олислагерс раскрыла секрет своего успеха в этом сезоне.

Андрей Лунин решил остаться в "Реале" несмотря на интерес со стороны нескольких клубов.

На Кубке Мира по фехтованию в Грузии у украинских болельщиков отобрали национальные флаги.

Девушка игрока сборной Украины рассказала, как ей сделали предложение выйти замуж.