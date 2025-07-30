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Главная Спорт Почему Милевский не оценил победу Динамо над Хамруном

Почему Милевский не оценил победу Динамо над Хамруном

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 11:04
Милевский равнодушно высказался об успехах Динамо
Николай Шапаренко во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" деклассировало мальтийский "Хамрун Спартанс" во втором матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов и уверенно вышло в следующий этап.

"Бело-синие" не испытали проблем с "Хамрун Спартанс", но Артем Милевский объяснил, почему его не впечатлила игра. 

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Команда Александра Шовковского повторила результат первого матча — 3:0, на этот раз уже на нейтральном поле в Люблине, и завершила противостояние с общим счетом 6:0. 

Александр Караваев
Александр Караваев во время игры. Фото: пресс-служба "Динамо"

Волна успеха накрыла "Динамо" с первых минут: прорвав оборону, киевляне создали давление, позволили сопернику лишь фрагментарно сопротивляться и довели дело до уверенной победы. 

Артем Милевский
Артем Милевский на отдыхе. Фото: instagram.com/timi1010/

Что сказал Милевский о "Динамо"

Экс-нападающий "Динамо" Артем Милевский признался, что не смотрел ответную игру и не считает достойным внимания матч с "Хамрун Спартанс".

"Игру не смотрел. Ну давайте еще что-нибудь будем Мальте говорить. Давайте дождемся соперника поинтереснее. Хотя бы "Пафос" или "Маккаби". А что эту Мальту смотреть? Люди‑банкиры", — заявил Милевский. 

Напомним, Никола Олислагерс раскрыла секрет своего успеха в этом сезоне. 

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спорт футбол Лига чемпионов Артем Милевский Динамо
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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