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Главная Спорт Шовковский увидел проблемы в игре Динамо против Хамруна

Шовковский увидел проблемы в игре Динамо против Хамруна

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 07:31
Шовковский оценил игру Динамо после победы над Хамрун Спартанс
Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" в польском Люблине, в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов победили мальтийский "Хамрун Спартанс" (3:0). Первая игра также закончилась победой украинцев со счетом 3:0.

После игры результат прокомментировал главный тренер "Динамо" Киев Александр Шовковский, передает пресс-служба клуба.

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Шовковский был доволен

На пресс-конференции главный тренер поздравил болельщиков и отметил, что команда провела ротацию из-за насыщенного графика, проверяя новые связи и предоставляя шанс другим игрокам.

Шовковский остался доволен первым таймом, где "Динамо" забило дважды: Владислав Ванат воспользовался ошибкой вратаря на 28-й минуте, а Владимир Бражко замкнул прострел Николая Шапаренко на 35-й.

Однако начало второго тайма вызвало недовольство тренера из-за снижения темпа, несмотря на договоренность играть интенсивно. С этими проблемами тренер планирует разобраться.

Относительно соперника в третьем раунде, который определится в противостоянии с "Маккаби" Тель-Авив — "Пафос", Шовковский не имеет предпочтений, но обещает проанализировать их ответный матч для подготовки.

"Завтра мы обязательно посмотрим ответный матч, который состоится между этими командами и будем готовиться к следующей игре, пристально рассматривая нашего будущего соперника", — сказал Шовковский.

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футбол Лига чемпионов Динамо Александр Шовковский еврокубки
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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