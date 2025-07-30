Шовковський оцінив гру Динамо після перемоги над Хамрун Спартанс

Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" в польському Любліні, у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів перемогли мальтійський "Хамрун Спартанс" (3:0). Перша гра також закінчилась перемогою українців з рахунком 3:0.

Після гри результат прокоментував головний тренер "Динамо" Київ Олександр Шовковський, передає пресслужба клубу.

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Шовковський був задоволений

На пресконференції головний тренер привітав уболівальників і зазначив, що команда провела ротацію через насичений графік, перевіряючи нові зв’язки та надаючи шанс іншим гравцям.

Шовковський залишився задоволений першим таймом, де "Динамо" забило двічі: Владіслав Ванат скористався помилкою воротаря на 28-й хвилині, а Володимир Бражко замкнув простріл Миколи Шапаренка на 35-й.

Однак початок другого тайму викликав невдоволення тренера через зниження темпу, попри домовленість грати інтенсивно. З цими проблемами тренер планує розібратися.

Щодо суперника в третьому раунді, який визначиться в протистоянні з "Маккабі" Тель-Авів — "Пафос", Шовковський не має переваг, але обіцяє проаналізувати їхній матч-відповідь для підготовки.

"Завтра ми обов’язково подивимося матч-відповідь, який відбудеться між цими командами та будемо готуватися до наступної гри, пильніше розглядаючи нашого майбутнього суперника", — сказав Шовковський.

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