Мілевський байдуже висловився про успіхи Динамо

Микола Шапаренко під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" декласувало мальтійський "Хамрун Спартанс" у другому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів та впевнено вийшло до наступного етапу.

"Біло-сині" не зазнали проблем із "Хамрун Спартанс", але Артем Мілевський пояснив, чому його не вразила гра.

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Олександр Караваєв під час гри. Фото: пресслужба "Динамо"

Хвиля успіху накрила "Динамо" з перших хвилин: прорвавши оборону, кияни створили тиск, дозволили супернику лише фрагментарно чинити опір та довели справу до впевненої перемоги.

Артем Мілевський на відпочинку. Фото: instagram.com/timi1010/

Що сказав Мілевський про "Динамо"

Екснападник "Динамо" Артем Мілевський зізнався, що не дивився гру-відповідь та не вважає вартим уваги матч із "Хамрун Спартанс".

"Гру не дивився. Ну давайте ще що-небудь будемо Мальті говорити. Дочекаймось цікавішого суперника. Хоча б "Пафос" або "Маккабі". А що цю Мальту дивитися? Люди-банкіри", — заявив Мілевський.

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