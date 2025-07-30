Мілевський байдуже висловився про успіхи Динамо

Чому Мілевський не оцінив перемогу Динамо над Хамруном
Київське "Динамо" декласувало мальтійський "Хамрун Спартанс" у другому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів та впевнено вийшло до наступного етапу.
"Біло-сині" не зазнали проблем із "Хамрун Спартанс", але Артем Мілевський пояснив, чому його не вразила гра.
Команда Олександра Шовковського повторила результат першого матчу — 3:0, цього разу вже на нейтральному полі в Любліні, і завершила протистояння із загальним рахунком 6:0.
Хвиля успіху накрила "Динамо" з перших хвилин: прорвавши оборону, кияни створили тиск, дозволили супернику лише фрагментарно чинити опір та довели справу до впевненої перемоги.
Що сказав Мілевський про "Динамо"
Екснападник "Динамо" Артем Мілевський зізнався, що не дивився гру-відповідь та не вважає вартим уваги матч із "Хамрун Спартанс".
"Гру не дивився. Ну давайте ще що-небудь будемо Мальті говорити. Дочекаймось цікавішого суперника. Хоча б "Пафос" або "Маккабі". А що цю Мальту дивитися? Люди-банкіри", — заявив Мілевський.
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