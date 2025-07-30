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Головна Спорт Чому Мілевський не оцінив перемогу Динамо над Хамруном

Чому Мілевський не оцінив перемогу Динамо над Хамруном

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 11:04
Мілевський байдуже висловився про успіхи Динамо
Микола Шапаренко під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" декласувало мальтійський "Хамрун Спартанс" у другому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів та впевнено вийшло до наступного етапу.

"Біло-сині" не зазнали проблем із "Хамрун Спартанс", але Артем Мілевський пояснив, чому його не вразила гра.

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Александр Караваев
Олександр Караваєв під час гри. Фото: пресслужба "Динамо"

Хвиля успіху накрила "Динамо" з перших хвилин: прорвавши оборону, кияни створили тиск, дозволили супернику лише фрагментарно чинити опір та довели справу до впевненої перемоги.

Артем Милевский
Артем Мілевський на відпочинку. Фото: instagram.com/timi1010/

Що сказав Мілевський про "Динамо"

Екснападник "Динамо" Артем Мілевський зізнався, що не дивився гру-відповідь та не вважає вартим уваги матч із "Хамрун Спартанс".

"Гру не дивився. Ну давайте ще що-небудь будемо Мальті говорити. Дочекаймось цікавішого суперника. Хоча б "Пафос" або "Маккабі". А що цю Мальту дивитися? Люди-банкіри", — заявив Мілевський.

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спорт футбол Ліга чемпіонів Артем Мілевський Динамо
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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