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Главная Спорт Невеста Супряги показала на публику свои формы

Невеста Супряги показала на публику свои формы

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 08:14
Невеста Супряги Марина Литвин поразила фотосессией в боди
Марина Литвин. Фото: instagram.com/litvin_marina_/

У форварда киевского "Динамо" Владислава Супряги мало что получается на футбольном поле, поскольку он очень часто травмируется. При этом, у него все хорошо на личном фронте.

Невеста Владислава Марина Литвин является настоящей красавицей, которая радует своего избранника, сообщил портал Новини.LIVE.

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Невеста Супряги
Марина Литвин и Владислав Супряга. Фото: instagram.com/litvin_marina_/

Интересно, что девушка очень активно ведет свои социальные сети. В Instagram на невесту Супряги подписано 15,1 тысяч фолловеров.

Девушка Супряги поражает формами

В Instagram появились эффектные фото, которые вызвали восхищение подписчиков. На снимках 23-летняя девушка позирует в черном облегающем боди, прозрачных колготках со швами и на высоких каблуках, демонстрируя уверенность с нотками агрессивности.

При этом, стоит добавить, что Марина является профессиональной моделью, для которой позирование — это не только удовольствие, а еще и работа.

Невеста Супряги
Марина Литвин. Фото: instagram.com/olgaladur
Невеста Супряги
Марина Литвин. Фото: instagram.com/olgaladur
Невеста Супряги
Марина Литвин. Фото: instagram.com/olgaladur
Невеста Супряги
Марина Литвин. Фото: instagram.com/olgaladur

Отметим, что Марина и Владислав обручились летом 2024 года и планируют свадьбу, хотя точная дата пока не объявлена.

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Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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