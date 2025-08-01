Невеста Супряги Марина Литвин поразила фотосессией в боди

Невеста Супряги показала на публику свои формы
У форварда киевского "Динамо" Владислава Супряги мало что получается на футбольном поле, поскольку он очень часто травмируется. При этом, у него все хорошо на личном фронте.
Невеста Владислава Марина Литвин является настоящей красавицей, которая радует своего избранника, сообщил портал Новини.LIVE.
Интересно, что девушка очень активно ведет свои социальные сети. В Instagram на невесту Супряги подписано 15,1 тысяч фолловеров.
Девушка Супряги поражает формами
В Instagram появились эффектные фото, которые вызвали восхищение подписчиков. На снимках 23-летняя девушка позирует в черном облегающем боди, прозрачных колготках со швами и на высоких каблуках, демонстрируя уверенность с нотками агрессивности.
При этом, стоит добавить, что Марина является профессиональной моделью, для которой позирование — это не только удовольствие, а еще и работа.
Отметим, что Марина и Владислав обручились летом 2024 года и планируют свадьбу, хотя точная дата пока не объявлена.
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