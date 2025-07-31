Умер Томми Брукс - тренер Тайсона, Холифилда и братьев Кличко

Умер бывший тренер братьев Кличко
Мир бокса испытывал очередную потерю среди людей, которые проявили себя в золотые его годы в 80-х и 90-х. В возрасте 71 года умер легендарный тренер Томми Брукс.
Умерший работал со многими звездами бокса, среди которых были Виталий и Владимир Кличко, сообщил портал Новини.LIVE.
Потеря для мирового бокса
Умерший стал известным на весь мир после работы с Эвандером Холифилдом, который с ним дважды победил Майка Тайсона.
Интересно, что после возвращения в бокс "Железного Майка" также тренировал Брукс. С 1998 года они выиграли шесть боев до поражения Ленноксу Льюису.
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Промоутер Лу ДиБелла рассказал, что Брукс и его жена Донна Дува много сделали для бокса.
Отметим, что Брукс был более известен как тренер, но как боксер он получил титул чемпиона AAU в среднем весе в 1975 году, победив легендарного Майкла Спинкса. Всего за свою профессиональную карьеру он выиграл семь боев, все нокаутом, и трижды проиграл.
В 1982 году Брукс перешел к тренерской работе, обучаясь у легендарных Арчи Мура, Джорджа Бентона и Эдди Футча.
Последним известным боксером, с которым работал Брукс, был китаец Чжан Чжилей.
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