Умер Томми Брукс - тренер Тайсона, Холифилда и братьев Кличко

Томми Брукс в углу у Майка Тайсона. Фото: boxingnewsonline.net

Мир бокса испытывал очередную потерю среди людей, которые проявили себя в золотые его годы в 80-х и 90-х. В возрасте 71 года умер легендарный тренер Томми Брукс.

Умерший работал со многими звездами бокса, среди которых были Виталий и Владимир Кличко, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Томми Брукс и Майк Тайсон. Фото: nypost.com

Потеря для мирового бокса

Умерший стал известным на весь мир после работы с Эвандером Холифилдом, который с ним дважды победил Майка Тайсона.

Интересно, что после возвращения в бокс "Железного Майка" также тренировал Брукс. С 1998 года они выиграли шесть боев до поражения Ленноксу Льюису.

Важная персона для бокса умер 30 июля после борьбы с агрессивной формой рака.

Промоутер Лу ДиБелла рассказал, что Брукс и его жена Донна Дува много сделали для бокса.

Отметим, что Брукс был более известен как тренер, но как боксер он получил титул чемпиона AAU в среднем весе в 1975 году, победив легендарного Майкла Спинкса. Всего за свою профессиональную карьеру он выиграл семь боев, все нокаутом, и трижды проиграл.

В 1982 году Брукс перешел к тренерской работе, обучаясь у легендарных Арчи Мура, Джорджа Бентона и Эдди Футча.

Последним известным боксером, с которым работал Брукс, был китаец Чжан Чжилей.

Напомним, легкоатлетка Никола Олислагерс с большим трудом достигла своей цели — побед над Ярославой Магучих.

Украинские фанаты подверглись насилию от грузинских полицейских на ЧМ-2025 по фехтованию.

Стал известен соперник киевского "Динамо" в следующем раунде квалификации Лиги чемпионов.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отреагировал на обстрелы Украины.