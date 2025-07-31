Звезды биатлона и зимнего спорта отреагировали на гибель Лауры Дальмайер

Лаура Дальмайер. Фото: instagram.com/laura_dahlmeier

Мир биатлона и всего зимнего спорта был шокирован трагической смертью двукратной чемпионки Олимпийских игр и семикратной победительницы чемпионатов мира Лауры Дальмайер. Бывшая биатлонистка погибла после обвала камней на одной из самых опасных гор мира.

Портал Новини.LIVE подобрал реакции на трагедию от звезд спорта.

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Реакция на гибель Дальмайер

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич:

"Лаура Дальмайер — легенда биатлона. Одна из лучших спортсменок всех времен.

Она также была замечательным и отзывчивым человеком. В начале полномасштабного вторжения она активно поддерживала Украину и участвовала в инициативах немецкой организации "Athletes for Ukraine", которая с марта 2022 года всячески помогает Украине и продолжает делать это сейчас.

Очень жаль. Соболезнования родным и близким и огромная благодарность за все".

Габриэла Соукалова:

"Мне очень тяжело писать эти слова — это настоящий шок. В такие моменты понимаешь, насколько человек бессилен перед некоторыми вещами. Жизнь бывает болезненной и жестокой.

Я всегда буду носить Лауру в сердце — не только как невероятную соперницу на трассе и феноменальную биатлонистку, а прежде всего как замечательного человека и подругу, которую я любила и буду любить всегда. Я никогда не забуду ее улыбку, которая дарила тепло даже в самые тяжелые времена".

Доротея Вирер:

"Похоже, слов просто не существует. Желаю ее близким и друзьям много силы в это чрезвычайно трудное время.

Я всегда буду помнить ее искреннюю улыбку во время наших встреч. Для меня Лаура навсегда останется сильной, доброй и с улыбкой на лице".

Йоханнес Бо:

"Мы всегда будем помнить тебя, Лаура.

Покойся с миром..."

Президент МОК Кирсти Ковентри:

"Новость о трагической гибели Лауры Дальмайер в альпинистской аварии глубоко потрясла олимпийское сообщество. Она ушла из жизни в горах, которые так любила.

Лаура оставила яркий след в истории Зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, став первой биатлонисткой, которая получила золото в спринте и гонке преследования на одной Олимпиаде. Мы всегда будем хранить память о ней. В это трудное время наши мысли с ее семьей и близкими".

Трагедия произошла 28 июля во время восхождения на вершину Лайла (6069 м) в горах Каракорума, Пакистан.

Лаура Дальмайер, которая была опытной альпинисткой, попала под камнепад на высоте около 5700 метров. Трагедия произошла в полдень по местному времени. Ее напарница Марина Краус не пострадала и вызвала спасателей, однако из-за сложных условий и риска новых оползней вертолет смог добраться до места только на следующий день — 29 июля.

Во время облета признаков жизни не обнаружили, а из-за неблагоприятной погоды наземная спасательная операция стартовала только 30 июля утром. В результате поисков была подтверждена смерть Дальмайер.

Тело Дальмаер оставили под завалом, потому что это было ее пожелание на подобные ситуации.

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