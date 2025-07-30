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Главная Спорт Известный клуб сообщил Арсеналу о желании купить Зинченко

Известный клуб сообщил Арсеналу о желании купить Зинченко

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 17:57
Клуб из Лондона заинтересовался трансфером Зинченко, Арсенал готов к продаже
Александр Зинченко с партнерами по "Арсеналу". Фото: "Арсенал"

Во время летнего трансферного окна украинского левого защитника лондонского "Арсенала" Александра Зинченко постоянно сватают в известные клубы. Однако, пока игрок до сих пор остается в команде.

Согласно информации GiveMeSport, один из клубов АПЛ обращался к "канонирам" по поводу Зинченко.

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Александр Зинченко. Фото: "Арсенал"

Зинченко может сменить команду

По информации источника, переговоры с "Арсеналом" начал "Фулхэм".

Клуб из западного Лондона уже контактировал с представителями 28-летнего игрока, чтобы обсудить возможный переход.

"Арсенал" готов продать Зинченко примерно за 15 миллионов фунтов, и "Фулхэм" раздумывает над официальным предложением.

Зинченко, который перешел в "Арсенал" из "Манчестер Сити" в 2022 году за 30 миллионов фунтов, потерял место в основе из-за постоянных травм. Сейчас он проигрывает конкуренцию Юрриену Тимберу и Риккардо Калафиори.

Несмотря на интерес, позиция левого защитника не является приоритетом для "Фулхэма", но интерес может возрасти, если Энтони Робинсон, которого хочет "Аль-Наср", покинет команду.

Отметим, что контракт Зинченко с "Арсеналом" действует до июня 2026 года, а его рыночная стоимость по версии статистического портала Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.

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Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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