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Головна Спорт Відомий клуб повідомив Арсеналу про бажання купити Зінченка

Відомий клуб повідомив Арсеналу про бажання купити Зінченка

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 17:57
Клуб з Лондону зацікавився трансфером Зінченка, Арсенал готовий до продажу
Олександр Зінченко з партнерами по "Арсеналу". Фото: "Арсенал"

Під час літнього трансферного вікна українського лівого захисника лондонського "Арсеналу" Олександра Зінченка постійно сватають у відомі клуби. Однак, поки гравець досі залишається в команді.

Згідно з інформацією GiveMeSport, один з клубів АПЛ звертався до "канонірів" стосовно Зінченка.

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Олександр Зінченко. Фото: "Арсенал"

Зінченко може змінити команду

За інформацією джерела, переговори з "Арсеналом" розпочав "Фулгем".

Клуб із західного Лондона вже контактував із представниками 28-річного гравця, щоб обговорити можливий перехід.

"Арсенал" готовий продати Зінченка приблизно за 15 мільйонів фунтів, і "Фулгем" роздумує над офіційною пропозицією.

Зінченко, який перейшов до "Арсеналу" з "Манчестер Сіті" в 2022 році за 30 мільйонів фунтів, втратив місце в основі через постійні травми. Наразі він програє конкуренцію Юррієну Тімберу та Ріккардо Калафіорі.

Попри інтерес, позиція лівого захисника не є пріоритетом для "Фулгема", але інтерес може зрости, якщо Ентоні Робінсон, якого хоче "Аль-Наср", залишить команду.

Зазначимо, що контракт Зінченка з "Арсеналом" діє до червня 2026 року, а його ринкова вартість за версією статистичного порталу Transfermarkt, становить 20 мільйонів євро.

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футбол Олександр Зінченко Арсенал українські легіонери (футбол) Фулгем
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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