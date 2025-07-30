Лаура Дальмайер погибла в горах Пакистана — информацию подтвердили

Лаура Дальмайер. Фото: instagram.com/laura_dahlmeier

Из Пакистана поступили плохие новости для мира биатлона. В горах погибла двукратная олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира по биатлону Лаура Дальмайер.

О гибели сообщил портал Tagesschau со ссылкой на менеджмент Дальмайер.

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Лаура Дальмайер. Фото: instagram.com/laura_dahlmeier

Погибла звездная биатлонистка

Дальмайер погибла 28 июля во время восхождения на пик Лайла (6069 м) в горах Каракорума, Пакистан.

Немка, которая была опытным альпинистом, попала под камнепад на высоте 5700 м около полудня по местному времени. Ее напарница, Марина Краус не пострадала и вызвала спасателей, но из-за удаленности и опасности новых обвалов вертолет добрался до места только 29 июля.

Во время облета признаков жизни не было обнаружено, а наземная операция долго не начиналась из-за сложных погодных условий. Однако, 29 июля операцию начали, ночью работы не велись, но продолжили утром 30 июля.

В результате поисков было подтверждено, что Дальмайер погибла.

Лаура была сертифицированной горной гидесой, которая запланировала ряд покорений высот. В июне она поднялась на горную местность "Башни Транго" (6287 м).

Дальмайер завершила биатлонную карьеру в 2019 году, получив за карьеру еще и Большой хрустальный глобус в сезоне 2016/17 гг.

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