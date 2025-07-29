Олимпийская чемпионка по биатлону попала под завал — ее не могут эвакуировать

Лаура Дальмайер. Фото: instagram.com/laura_dahlmeier

С бывшей немецкой биатлонисткой и олимпийской чемпионкой Лаурой Дальмайер произошел несчастный случай. Спортсменка находилась в эпицентре горного обвала.

О тяжелой травме биатлонистки сообщил портал Eurosport.

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Дальмайер попала под завал

По информации источника, Дальмайер поднималась на пик Лайла в Каракорумских горах, Пакистан. 31-летняя спортсменка, которая является опытной альпинисткой, 28 июля попала под обвал камней на высоте примерно 5700 м.

Напарница Дальмайер, которая попросила о помощи, сообщила, что двукратная олимпийская чемпионка получила тяжелые травмы. Она указала место инцидента.

В горы был направлен вертолет, который не обнаружил людей. При этом, наземная операция пока затруднена из-за обвалов камней и поэтому эвакуация пока пока невозможна.

К спасению привлекли международную команду спасателей, в которую вошли опытные альпинисты.

В июне 2025 года Дальмайер успешно поднялась на Great Trango Tower (6287 м), а пик Лайла был ее следующей целью. В 2019 году Дальмайер завершила карьеру биатлонистки в возрасте 25 лет, получив семь золотых медалей чемпионатов мира и 20 побед в Кубке мира.

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