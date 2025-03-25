Украинка завоевала престижный титул на Кубке мира по биатлону

Украинка стала лучшей снайперкой Кубка мира по биатлону
В биатлоне завершился очередной сезон. Награды уже розданы, почетные звания — тоже.
Украинская биатлонистка Юлия Джима стала лучшей снайперкой сезона на этапах Кубка мира, сообщает "Суспільне.Спорт".
Она приняла участие в 23 личных гонках. И показала лучший результат среди всех.
Джима и рекорд
Всего в Кубке мира было девять этапов. Джима соревновалась в 23 личных гонках, девять раз показав чистую стрельбу.
Украинка 62 раза выходила на стрельбище. Из 380 выстрелов 355 были прицельными. Это 93,42% точности, и это лучший результат сезона среди всех биатлонисток.
Меньше всего промахов у Джимы было на "лежке" — 10. На "стойке" она промахнулась 15 раз.
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