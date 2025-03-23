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Падение, изменившее все, — как Пройс выиграла сезон в биатлоне

23 марта 2025 17:34
Максим Коваленко - Редактор
Как Франциска Пройс выиграла Большой хрустальный глобус благодаря падению соперницы в масс-старте
Немецкая биатлонистка Франциска Пройс. Фото: Thomas Andersen/NTB
Максим Коваленко - Редактор

В биатлоне завершается сезон. Последняя гонка у женщин стала очень драматичной.

Немка Франциска Пройс стала победительницей сезона в биатлоне, завоевав Большой хрустальный глобус, пишет "Суспільне.Спорт".

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Она одержала победу в гонке с массового старта, обогнав главную соперницу — француженку Лу Жанмонно. Финиш стал очень драматичным.

Пройс против Жанмонно

Последней гонкой сезона на этапе в норвежском Холменколлене стал масс-старт. Франциска Пройс и Лу Жанмонно до последнего вели борьбу за победу не только в этой гонке, но и в сезоне.

Все решилось на последнем круге. К сожалению, французская биатлонистка упала во время гонки с Пройс, потеряв драгоценные секунды.

В итоге догнать немку не удалось, Пройс выиграла общий зачет сезона.

Украинки ничем не впечатлили в этой гонке. Юлия Джима на финише стала 29-й, Елена Городная заняла 23 место.

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