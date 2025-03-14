Известная украинская биатлонистка возвращается на соревнования — о ком идет речь

Украинские биатлонистки, которые завоевали золото на Олимпиаде в Сочи. Фото Игоря Сычина / УНИАН

Известная украинская биатлонистка возвращается к большим соревнованиям. Ее появление на гонках ожидается уже в скором времени.

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира Валентина Семеренко примет участие в чемпионате Украины по биатлону, который состоится в конце марта в Буковеле, сообщает "Чемпион".

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Что сказала Семеренко

"Да, готовлюсь стартовать на чемпионате Украины. Планирую участвовать в максимальном количестве гонок программы, буду стараться приносить зачетные баллы Сумской области", — сказала она.

Последний раз на сегодня Валентина Семеренко участвовала в Кубке мира по биатлону в сезоне 2021/2022.

После этого она соревновалась на уровне чемпионатов Украины. В частности, в 2023 году в составе сборной Сумской области завоевала золото в смешанной эстафете.

А год назад финишировала 7-й в гонке преследования и 8-й в масс-старте.

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