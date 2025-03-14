Відома українська біатлоністка повертається на змагання — про кого йдеться

Легендарна біатлоністка виступить на чемпіонаті України
Відома українська біатлоністка повертається до великих змагань. Її поява на гонках очікується вже незабаром.
Олімпійська чемпіонка, чемпіонка світу Валентина Семеренко візьме участь у чемпіонаті України з біатлону, який відбудеться наприкінці березня в Буковелі, повідомляє "Чемпіон".
Зараз 39-річна спортсменка готується до змагань на Львівщині. До старту залишилось небагато часу.
Що сказала Семеренко
"Так, готуюся стартувати на чемпіонаті України. Планую брати участь у максимальній кількості гонок програми, буду намагатися приносити залікові бали Сумській області", – сказала вона.
Востаннє на сьогодні Валентина Семеренко брала участь у Кубку світу з біатлону у сезоні 2021/2022.
Після цього вона змагалась на рівні чемпіонатів України. Зокрема, у 2023 році у складі збірної Сумської області виборола золото у змішаній естафеті.
А рік тому фінішувала 7-ю у гонці переслідування та 8-ю у масстарті.
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