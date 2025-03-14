Відома українська біатлоністка повертається на змагання — про кого йдеться

Українські біатлоністки, які здобули золото на Олімпіаді в Сочі. Фото Ігоря Сичiна / УНІАН

Відома українська біатлоністка повертається до великих змагань. Її поява на гонках очікується вже незабаром.

Олімпійська чемпіонка, чемпіонка світу Валентина Семеренко візьме участь у чемпіонаті України з біатлону, який відбудеться наприкінці березня в Буковелі, повідомляє "Чемпіон".

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Що сказала Семеренко

"Так, готуюся стартувати на чемпіонаті України. Планую брати участь у максимальній кількості гонок програми, буду намагатися приносити залікові бали Сумській області", – сказала вона.

Востаннє на сьогодні Валентина Семеренко брала участь у Кубку світу з біатлону у сезоні 2021/2022.

Після цього вона змагалась на рівні чемпіонатів України. Зокрема, у 2023 році у складі збірної Сумської області виборола золото у змішаній естафеті.

А рік тому фінішувала 7-ю у гонці переслідування та 8-ю у масстарті.

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