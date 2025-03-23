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Падіння, яке змінило все — як Пройс виграла сезон у біатлоні

23 березня 2025 17:34
Максим Коваленко - Редактор
Як Франциска Пройс виграла Великий кришталевий глобус завдяки падінню суперниці у масстарті
Німецька біатлоністка Франциска Пройс. Фото: Thomas Andersen/NTB
Максим Коваленко - Редактор

У біатлоні завершується сезон. Остання гонка у жінок стала дуже драматичною. 

Німкеня Франциска Пройс стала переможницею сезону в біатлоні, виборовши Великий кришталевий глобус, пише "Суспільне.Спорт".

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Вона здобула перемогу у гонці з масового старту, обігнавши головну суперницю — француженку Лу Жанмонно. Фініш став дуже драматичним.

Пройс проти Жанмонно

Останньою гонкою сезону на етапы в норвезькому Голменколлені став масстарт. Франциска Пройс та Лу Жанмонно до останнього вели боротьбу за перемогу не тільки в цій гонці, але й у сезоні.

Все вирішилося на останньому колі. На жаль, французька біатлоністка впала під час перегонів з Пройс, втративши дорогоцінні секунди. 

У підсумку наздогнати німкеню не вдалося, Пройс виграла загальний залік сезону. 

Українки нічим не вразили у цій гонці. Юлія Джима на фініші стала 29-ю, Олена Городна посіла 23 місце. 

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