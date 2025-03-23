Як Франциска Пройс виграла Великий кришталевий глобус завдяки падінню суперниці у масстарті

Падіння, яке змінило все — як Пройс виграла сезон у біатлоні
У біатлоні завершується сезон. Остання гонка у жінок стала дуже драматичною.
Німкеня Франциска Пройс стала переможницею сезону в біатлоні, виборовши Великий кришталевий глобус, пише "Суспільне.Спорт".
Вона здобула перемогу у гонці з масового старту, обігнавши головну суперницю — француженку Лу Жанмонно. Фініш став дуже драматичним.
Пройс проти Жанмонно
Останньою гонкою сезону на етапы в норвезькому Голменколлені став масстарт. Франциска Пройс та Лу Жанмонно до останнього вели боротьбу за перемогу не тільки в цій гонці, але й у сезоні.
Все вирішилося на останньому колі. На жаль, французька біатлоністка впала під час перегонів з Пройс, втративши дорогоцінні секунди.
У підсумку наздогнати німкеню не вдалося, Пройс виграла загальний залік сезону.
Українки нічим не вразили у цій гонці. Юлія Джима на фініші стала 29-ю, Олена Городна посіла 23 місце.
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