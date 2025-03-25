Українка виборола престижний титул на Кубку світу з біатлону

Українська біатлоністка Юлія Джима. Фото: instagram.com/ukrsportbase

У біатлоні завершився черговий сезон. Нагороди вже роздані, почесні звання — теж.

Українська біатлоністка Юлія Джима стала найкращою снайперкою сезону на етапах Кубка світу, повідомляє "Суспільне.Спорт".

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Вона взяла участь у 23 особистих гонках. І показала найкращий результат серед усіх.

Джима та рекорд

Усього у Кубку світу було дев'ять етапів. Джима змагалася у 23 особистих гонках, дев'ять разів показавши чисту стрільбу.

Українка 62 рази виходила на стрільбище. З 380 пострілів 355 були прицільними. Це 93,42% влучності, і це найкращий результат сезону серед усіх біатлоністок.

Менше всього промахів у Джими було на "лежці" — 10. На "стійці" вона промахнулася 15 разів.

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