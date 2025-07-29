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Головна Спорт Зіркова біатлоністка потрапила під обвал у горах

Зіркова біатлоністка потрапила під обвал у горах

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 19:31
Олімпійська чемпіонка з біатлону потрапила під завал — її не можуть евакуювати
Лаура Дальмаєр. Фото: instagram.com/laura_dahlmeier

З колишньою німецькою біатлоністкою та олімпійською чемпіонкою Лаурою Дальмаєр стався нещасний випадок. Спортсменка перебувала в епіцентрі гірського обвалу.

Про важку травму біатлоністки повідомив портал Eurosport.

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Дальмаєр потрапила під завал

За інформацією джерела, Дальмаєр піднімалась на пік Лайла у Каракорумських горах, Пакистан. 31-річна спортсменка, яка є досвідченою альпіністкою, 28 липня потрапила під обвал каміння на висоті приблизно 5700 м.

Напарниця Дальмаєр, яка попросила про допомогу, повідомила, що дворазова олімпійська чемпіонка отримала важкі травми. Вона вказала місце інциденту.

У гори було направлено вертоліт, який не виявив людей. Наземна операція наразі ускладнена через обвали каміння й тому евакуація поки ще неможлива.

До порятунку долучили міжнародну команду рятувальників, в яку увійшли досвідчені альпіністи.

У червні 2025 року Дальмаєр успішно піднялася на Great Trango Tower (6287 м), а пік Лайла був її наступною ціллю. У 2019 році Дальмайєр завершила кар’єру біатлоністки у віці 25 років, здобувши сім золотих медалей чемпіонатів світу та 20 перемог у Кубку світу.

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Німеччина евакуація Пакистан гори Біатлон
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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