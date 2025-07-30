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Головна Спорт Офіційно оголошено про загибель олімпійської чемпіонки Дальмаєр

Офіційно оголошено про загибель олімпійської чемпіонки Дальмаєр

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 16:15
Лаура Дальмаєр загинула в горах Пакистану — інформацію підтвердили
Лаура Дальмаєр. Фото: instagram.com/laura_dahlmeier

З Пакистану надійшли погані новини для світу біатлону. В горах загинула дворазова олімпійська чемпіонка та семиразова чемпіонка світу з біатлону Лаура Дальмаєр.

Про загибель повідомив портал Tagesschau з посиланням на менеджмент Дальмаєр.

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Лаура Дальмаєр. Фото: instagram.com/laura_dahlmeier

Загинула зіркова біатлоністка

Дальмайєр загинула 28 липня під час сходження на пік Лайла (6069 м) у горах Каракоруму, Пакистан.

Німкеня, яка була досвідченим альпіністом, потрапила під каменепад на висоті 5700 м близько полудня за місцевим часом. Її напарниця, Марина Краус не постраждала та викликала рятувальників, але через віддаленість і небезпеку нових обвалів гелікоптер дістався до місця лише 29 липня.

Під час обльоту ознак життя не було виявлено, а наземна операція довго не починалась через складні погодні умови. Однак, 29 липня операцію розпочали, вночі роботи не велися, але продовжили вранці 30 липня.

В результаті пошуків було підтверджено, що Дальмаєр загинула.

Лаура була сертифікованою гірською гідесою, яка запланувала ряд підкорень висот. В червні вона піднялася на гірську місцевість "Вежі Транго" (6287 м).

Дальмаєр завершила біатлонну кар’єру в 2019 році, здобувши за кар’єру ще й Великий кришталевий глобус у сезоні 2016/17 рр.

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Німеччина трагедія Пакистан гори Біатлон
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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