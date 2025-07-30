Лаура Дальмаєр загинула в горах Пакистану — інформацію підтвердили

Офіційно оголошено про загибель олімпійської чемпіонки Дальмаєр
З Пакистану надійшли погані новини для світу біатлону. В горах загинула дворазова олімпійська чемпіонка та семиразова чемпіонка світу з біатлону Лаура Дальмаєр.
Про загибель повідомив портал Tagesschau з посиланням на менеджмент Дальмаєр.
Загинула зіркова біатлоністка
Дальмайєр загинула 28 липня під час сходження на пік Лайла (6069 м) у горах Каракоруму, Пакистан.
Німкеня, яка була досвідченим альпіністом, потрапила під каменепад на висоті 5700 м близько полудня за місцевим часом. Її напарниця, Марина Краус не постраждала та викликала рятувальників, але через віддаленість і небезпеку нових обвалів гелікоптер дістався до місця лише 29 липня.
Під час обльоту ознак життя не було виявлено, а наземна операція довго не починалась через складні погодні умови. Однак, 29 липня операцію розпочали, вночі роботи не велися, але продовжили вранці 30 липня.
В результаті пошуків було підтверджено, що Дальмаєр загинула.
Лаура була сертифікованою гірською гідесою, яка запланувала ряд підкорень висот. В червні вона піднялася на гірську місцевість "Вежі Транго" (6287 м).
Дальмаєр завершила біатлонну кар’єру в 2019 році, здобувши за кар’єру ще й Великий кришталевий глобус у сезоні 2016/17 рр.
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