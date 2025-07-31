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Головна Спорт Як світ відреагував на трагічну загибель Дальмаєр

Як світ відреагував на трагічну загибель Дальмаєр

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2025 00:17
Зірки біатлону та зимового спорту відреагували на загибель Лаури Дальмаєр
Лаура Дальмаєр. Фото: instagram.com/laura_dahlmeier

Світ біатлону та всього зимового спорту був шокований трагічною смертю дворазової чемпіонки Олімпійських ігор та семиразової переможниці чемпіонатів світу Лаури Дальмаєр. Колишня біатлоністка загинула після обвалу каміння на одній із найнебезпечніших гір світу.

Портал Новини.LIVE підібрав реакції на трагедію від зірок спорту.

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Реакція на загибель Дальмаєр

Український скелетоніст Владислав Гераскевич:

"Лаура Дальмаєр — легенда біатлону. Одна з найкращих спортсменок усіх часів.

Вона також була чудовою та чуйною людиною. На початку повномасштабного вторгнення вона активно підтримувала Україну та долучалася до ініціатив німецької організації "Athletes for Ukraine", яка з березня 2022 року всіляко допомагає Україні й продовжує робити це зараз.

Дуже шкода. Співчуття рідним та близьким та величезна подяка за все".

Габріела Соукалова:

"Мені дуже важко писати ці слова — це справжній шок. У такі моменти розумієш, наскільки людина безсила перед деякими речами. Життя буває болючим і жорстоким.

Я завжди носитиму Лауру в серці — не лише як неймовірну суперницю на трасі та феноменальну біатлоністку, а насамперед як чудову людину й подругу, яку я любила і любитиму завжди. Я ніколи не забуду її посмішку, яка дарувала тепло навіть у найтяжчі часи".

Доротея Вірер:

"Схоже, слів просто не існує. Бажаю її близьким та друзям багато сили в цей надзвичайно важкий час.

Я завжди пам’ятатиму її щиру посмішку під час наших зустрічей. Для мене Лаура назавжди залишиться сильною, доброю і з усмішкою на обличчі".

Йоганнес Бо:

"Ми завжди пам’ятатимемо тебе, Лауро.

Спочивай з миром…"

Президентка МОК Кірсті Ковентрі:

"Новина про трагічну загибель Лаури Дальмаєр в альпіністській аварії глибоко вразила олімпійську спільноту. Вона пішла з життя в горах, які так любила.

Лаура залишила яскравий слід в історії Зимових Олімпійських ігор 2018 року в Пхенчхані, ставши першою біатлоністкою, яка здобула золото в спринті та гонці переслідування на одній Олімпіаді. Ми завжди зберігатимемо пам’ять про неї. У цей важкий час наші думки з її родиною та близькими".

Трагедія сталася 28 липня під час сходження на вершину Лайла (6069 м) у горах Каракоруму, Пакистан.

Лаура Дальмаєр, яка була досвідченою альпіністкою, потрапила під каменепад на висоті близько 5700 метрів. Трагедія сталася опівдні за місцевим часом. Її напарниця Марина Краус не постраждала і викликала рятувальників, однак через складні умови та ризик нових зсувів гелікоптер зміг дістатися до місця лише наступного дня — 29 липня.

Під час обльоту ознак життя не виявили, а через несприятливу погоду наземна рятувальна операція стартувала лише 30 липня вранці. У результаті пошуків було підтверджено смерть Лаури Дальмаєр.

Тіло Дальмаєр залишили під завалом, бо це було її побажання на подібні ситуації.

Нагадаємо, раніше в УЄФА повідомили дату першої гри "Динамо" Київ у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

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трагедія гори Біатлон загиблі Кубок світу з біатлону
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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