Помер Томмі Брукс — тренер Тайсона, Холіфілда і братів Кличків

Томмі Брукс в куті у Майка Тайсона. Фото: boxingnewsonline.net

Світ боксу зазнавав чергової втрати серед людей, які проявили себе у золоті його роки в 80-х та 90-х. У віці 71 року помер легендарний тренер Томмі Брукс.

Померлий працював з багатьма зірками боксу, серед яких були Віталій та Володимир Кличко, повідомив портал Новини.LIVE.

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Томмі Брукс та Майк Тайсон. Фото: nypost.com

Втрата для світового боксу

Померли став відомим на весь світ після роботи з Евандером Холіфілдом, який з ним двічі переміг Майка Тайсона.

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Цікаво, що після повернення в бокс "Залізного Майка" також тренував Брукс. З 1998 року вони виграли шість боїв до поразки Ленноксу Льюїсу.

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Промоутер Лу ДіБелла розповів, що Брукс та його дружина Донна Дува багато зробили для боксу.

Зазначимо, що Брукс був більш відомий як тренер, але як боксер він здобув титул чемпіона AAU у середній вазі в 1975 році, перемігши легендарного Майкла Спінкса. Всього за свою професійну кар’єру він виграв сім боїв, всі нокаутом, та тричі програв.

У 1982 році Брукс перейшов до тренерської роботи, навчаючись у легендарних Арчі Мура, Джорджа Бентона та Едді Футча.

Останнім відомим боксером, з яким працював Брукс, був китаєць Чжан Чжілей.

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