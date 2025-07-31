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Главная Спорт В плавании побили рекорд, который держался 14 лет

В плавании побили рекорд, который держался 14 лет

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2025 00:58
Леон Маршан побил вечный мировой рекорд Лохте на 200 м комплексом
Леон Маршан. Фото: Reuters

В Сингапуре продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. В очередной день турнира побили мировой рекорд, который "стоял" 14 лет.

Автором нового мирового рекорда стал французский пловец Леон Маршан, сообщило "Суспільне".

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Леон Маршан. Фото: Reuters

Новый мировой рекорд

Маршан в полуфинале чемпионата мира установил мировой рекорд на 200 м комплексным стилем.

Рекордный результат составил 1:52.69 и он превзошел рекорд американца Райана Лохте (1:54.00) в 2011 году.

Четырехкратный олимпийский чемпион Парижа-2024 (200 м брассом, 200 м баттерфляем, 200 и 400 м комплексом) в квалификации показал 1:57.63, возглавив рейтинг. В полуфинале он лидировал после 100 м и финишировал, опередив Шейна Касаса на 2.44 секунды.

Украинец Денис Кесиль в квалификации занял второе место в своем заплыве (2:02.86), но в общем зачете стал 31-м и не вышел в полуфинал.

Финал 200 м комплексом состоится 31 июля, где 23-летний Маршан может улучшить рекорд. 2 августа он выступит на 400 м комплексом, где удерживает мировой рекорд (4:02.50), установленный на Олимпиаде-2024.

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Франция рекорд Сингапур плавание Сборная Украины по плаванию
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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