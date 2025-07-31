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Головна Спорт У плаванні побили рекорд, який тримався 14 років

У плаванні побили рекорд, який тримався 14 років

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2025 00:58
Леон Маршан побив вічний світовий рекорд Лохте на 200 м комплексом
Леон Маршан. Фото: Reuters

У Сингапурі триває чемпіонат світу з водних видів спорту. В черговий день турніру побили світовий рекорд, який "стояв" 14 років.

Автором нового світового рекорду став французький плавець Леон Маршан, повідомило "Суспільне".

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Леон Маршан. Фото: Reuters

Новий світовий рекорд

Маршан у півфіналі чемпіонату світу встановив світовий рекорд на 200 м комплексним стилем.

Рекордний результат склав 1:52.69 й він перевершив рекорд американця Райана Лохте (1:54.00) в 2011 році.

Чотириразовий олімпійський чемпіон Парижа-2024 (200 м брасом, 200 м батерфляєм, 200 і 400 м комплексом) у кваліфікації показав 1:57.63, очоливши рейтинг. У півфіналі він лідирував після 100 м і фінішував, випередивши Шейна Касаса на 2.44 секунди.

Українець Денис Кесіль у кваліфікації посів друге місце в своєму запливі (2:02.86), але в загальному заліку став 31-м і не вийшов до півфіналу.

Фінал 200 м комплексом відбудеться 31 липня, де 23-річний Маршан може покращити рекорд. 2 серпня він виступить на 400 м комплексом, де утримує світовий рекорд (4:02.50), встановлений на Олімпіаді-2024.

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Франція рекорд Сінгапур плавання Збірна України з плавання
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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