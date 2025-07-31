Трансфер Забарного — що стоїть за торгами ПСЖ та Борнмута

Ілля Забарний у складі збірної України. Фото: УНІАН

Французький гранд "ПСЖ" близький до підписання захисника збірної України Іллі Забарного з англійського "Борнмута". Базова сума угоди становить близько 60 млн євро.

Однак переговори ще тривають у пошуках компромісу, повідомляє PSGTalk.

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"Борнмут" наполягає на повній вартості угоди, яка має скласти близько 70 млн євро. Це дозволить "вишням" покрити зобов'язання перед "Динамо". Англійці повинні виплатити колишньому клубу гравця 20% від наступного перепродажу, а також 5% за виховання, що в підсумку робить переговори вкрай напруженими.

У "ПСЖ" є гроші на Забарного

З урахуванням бонусів розрив між пропозицією "ПСЖ" та вимогами "Борнмута" становить менше ніж 5 млн. Угода може бути завершена вже найближчим часом, якщо парижани погодяться на бонусний пакет.

За даними джерел, переговори прискорюються саме в останні дні — гравець уже дав згоду на особистий контракт до 2030 року. Компроміс щодо цифр залежить від готовності французів поступитися кількома мільйонами євро.

Ілля Забарний під час виступів за "Динамо". Фото: УНІАН

Після завершення всіх виплат з урахуванням відсотка "Динамо" може отримати частину від суми, а це приблизно 14 млн, якщо угоду буде укладено за 70 млн. Решта піде в "Борнмут" та на бонуси гравцю.

Крім Іллі Забарного, "ПСЖ" підпише голкіпера "Лілля" Луку Шевальє. Цей трансфер обійдеться в 40 млн євро.

Нагадаємо, австралійська спортсменка Нікола Оліслагерс назвала причину перемог над головною конкуренткою Ярославою Магучіх.

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