Трансфер Забарного — що стоїть за торгами ПСЖ та Борнмута

ПСЖ витратить понад 100 млн євро на трансфер Забарного
Французький гранд "ПСЖ" близький до підписання захисника збірної України Іллі Забарного з англійського "Борнмута". Базова сума угоди становить близько 60 млн євро.
Однак переговори ще тривають у пошуках компромісу, повідомляє PSGTalk.
"Борнмут" наполягає на повній вартості угоди, яка має скласти близько 70 млн євро. Це дозволить "вишням" покрити зобов'язання перед "Динамо". Англійці повинні виплатити колишньому клубу гравця 20% від наступного перепродажу, а також 5% за виховання, що в підсумку робить переговори вкрай напруженими.
У "ПСЖ" є гроші на Забарного
З урахуванням бонусів розрив між пропозицією "ПСЖ" та вимогами "Борнмута" становить менше ніж 5 млн. Угода може бути завершена вже найближчим часом, якщо парижани погодяться на бонусний пакет.
За даними джерел, переговори прискорюються саме в останні дні — гравець уже дав згоду на особистий контракт до 2030 року. Компроміс щодо цифр залежить від готовності французів поступитися кількома мільйонами євро.
Після завершення всіх виплат з урахуванням відсотка "Динамо" може отримати частину від суми, а це приблизно 14 млн, якщо угоду буде укладено за 70 млн. Решта піде в "Борнмут" та на бонуси гравцю.
Крім Іллі Забарного, "ПСЖ" підпише голкіпера "Лілля" Луку Шевальє. Цей трансфер обійдеться в 40 млн євро.
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