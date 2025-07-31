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Головна Спорт Чемпіон UFC Джон Джонс шокував вчинком у Росії

Чемпіон UFC Джон Джонс шокував вчинком у Росії

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2025 10:37
Джон Джонс вийшов на ринг із Кремльовим у Москві
Джон Джонс на Красній площі. Фото: instagram.com/jonnybones/

Ексчемпіон UFC у важкій ваговій категорії та улюбленець Дейни Вайта Джон Джонс продовжує співпрацю з російськими організаторами в умовах війни з Україною.

Спочатку він став тренером другого сезону російського реаліті-шоу ALF Reality, а потім прилетів до Москви на турнір з кулачних боїв, про що повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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Джон Джонс з'явився в російській столиці вже в іншому амплуа: він вийшов у ринг разом із главою IBA Умаром Кремльовим, який безпосередньо пов'язаний із керівництвом спортивних організацій у РФ. Ця подія викликала широкий резонанс серед української та міжнародної аудиторії.

Джон Джонс
Джон Джонс проти Умара Кремльова. Фото: instagram.com/jonnybones/

Джонс продовжує ганьбитися в Росії

Американський спортсмен назвав цю співпрацю "можливістю взаємодії з MMA-спільнотою РФ", але його публікації в мережі з підписом "Ось мої фотографії з Росії з любов'ю" викликали хвилю критики. Багато хто побачив у цьому підтримку режиму, який здійснює агресію проти України.

Також відомо, що Джон Джонс міг бути запрошений до Москви як гість на захід IBA (bare-knuckle) та навіть отримати пропозицію провести бій на Красній площі, однак офіційно не прийняв виклик Федора Ємельяненка. Джонс заявив, що є контрактно зобов'язаним UFC і не планує такий поєдинок.

"Приїхав до Росії, щоб брати участь у шоу та познайомитися з культурою. Я поважаю спортсменів поза політикою. Але розумінню ситуації не завадить", — сказав Джонс.

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скандал спорт Умар Кремльов UFC Джон Джонс Росія
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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