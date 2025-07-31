Джон Джонс вийшов на ринг із Кремльовим у Москві

Чемпіон UFC Джон Джонс шокував вчинком у Росії
Ексчемпіон UFC у важкій ваговій категорії та улюбленець Дейни Вайта Джон Джонс продовжує співпрацю з російськими організаторами в умовах війни з Україною.
Спочатку він став тренером другого сезону російського реаліті-шоу ALF Reality, а потім прилетів до Москви на турнір з кулачних боїв, про що повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Джон Джонс з'явився в російській столиці вже в іншому амплуа: він вийшов у ринг разом із главою IBA Умаром Кремльовим, який безпосередньо пов'язаний із керівництвом спортивних організацій у РФ. Ця подія викликала широкий резонанс серед української та міжнародної аудиторії.
Джонс продовжує ганьбитися в Росії
Американський спортсмен назвав цю співпрацю "можливістю взаємодії з MMA-спільнотою РФ", але його публікації в мережі з підписом "Ось мої фотографії з Росії з любов'ю" викликали хвилю критики. Багато хто побачив у цьому підтримку режиму, який здійснює агресію проти України.
Також відомо, що Джон Джонс міг бути запрошений до Москви як гість на захід IBA (bare-knuckle) та навіть отримати пропозицію провести бій на Красній площі, однак офіційно не прийняв виклик Федора Ємельяненка. Джонс заявив, що є контрактно зобов'язаним UFC і не планує такий поєдинок.
"Приїхав до Росії, щоб брати участь у шоу та познайомитися з культурою. Я поважаю спортсменів поза політикою. Але розумінню ситуації не завадить", — сказав Джонс.
Нагадаємо, олімпійська призерка Нікола Оліслагерс вийшла на новий рівень й вже випереджає Ярославу Магучіх.
Грузинські поліцейські не дозволили демонструвати українські прапори на ЧС-2025 з фехтування.
Хосеп Гвардіола засудив війну в Україні та пояснив, чому світ мляво на неї реагує.
Новим суперником "Динамо" в Лізі чемпіонів стане команда, яка може завдати неприємностей киянам.
Читайте Новини.LIVE!