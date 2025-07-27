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Головна Спорт Джон Джонс відвідав Росію, де його змусили відтискатися — відео

Джон Джонс відвідав Росію, де його змусили відтискатися — відео

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 13:07
Джон Джонс після завершення кар’єри приїхав до Москви
Джон Джонс. Фото: instagram.com/jonnybones

Найкращий боєць в історії MMA Джон Джонс завершив кар’єру і тепер має більше вільного часу. Тому він на запрошення різних осіб їздить по світу.

Однією з таких країн стала Росія, про що він повідомив в Instagram.

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Джонс почав співпрацювати з росіянами ще до завершення кар’єри. Раніше він став учасником ММА-шоу ALF Reality, де йому відвели роль тренера.

Його візит в Москву був пов’язаний з турніром Міжнародної боксерської організації (IBA), яку раніше Міжнародний олімпійський комітет відсторонив від аматорського боксу. Тому вони наразі активно просувають в професіоналах.

Голова IBA Умар Кремльов, якого ЗМІ пов’язують з Володимиром Путіним та російським криміналом, має великий ресурс, коштом якого на їх шоу запрошують зірок єдиноборств. Раніше на їх турніри літали легендарні боксери Тайсон Ф’юрі, Ентоні Джошуа та Теренс Кроуфорд. Ф’юрі після цього дуже позитивно відзивався про Росію.

Новим відомим обличчям став Джонс, який приїхав на турнір боїв на голих кулаках, обнімався з росіянами, відтискався від підлоги та всіляко розважав публіку.

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ММА UFC Джон Джонс єдиноборства Росія
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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