Джон Джонс после завершения карьеры приехал в Москву

Джон Джонс. Фото: instagram.com/jonnybones

Лучший боец в истории MMA Джон Джонс завершил карьеру и теперь имеет больше свободного времени. Поэтому он по приглашению различных лиц ездит по миру.

Одной из таких стран стала Россия, о чем он сообщил в Instagram.

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Джонс начал сотрудничать с россиянами еще до завершения карьеры. Ранее он стал участником ММА-шоу ALF Reality, где ему отвели роль тренера.

Его визит в Москву был связан с турниром Международной боксерской организации (IBA), которую ранее Международный олимпийский комитет отстранил от любительского бокса. Поэтому они сейчас активно продвигают в профессионалах.

Председатель IBA Умар Кремлев, которого СМИ связывают с Владимиром Путиным и российским криминалом, имеет большой ресурс, за счет которого на их шоу приглашают звезд единоборств. Ранее на их турниры летали легендарные боксеры Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа и Теренс Кроуфорд. Фьюри после этого очень положительно отзывался о России.

Новым известным лицом стал Джонс, который приехал на турнир боев на голых кулаках, обнимался с россиянами, отжимался от пола и всячески развлекал публику.

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