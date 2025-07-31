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Главная Спорт Чемпион UFC Джон Джонс шокировал поступком в России

Чемпион UFC Джон Джонс шокировал поступком в России

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2025 10:37
Джон Джонс вышел на ринг с Кремлевым в Москве
Джон Джонс на Красной площади. Фото: instagram.com/jonnybones/

Экс-чемпион UFC в тяжелой весовой категории и любимец Дейны Уайта Джон Джонс продолжает сотрудничество с российскими организаторами в условиях войны с Украиной.

Сначала он стал тренером второго сезона российского реалити‑шоу ALF Reality, а затем прилетел в Москву на турнир по кулачным боям, о чем сообщил на своей странице в Instagram

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Джон Джонс появился в российской столице уже в другом амплуа: он вышел в ринг вместе с главой IBA Умаром Кремлевым, который напрямую связан с руководством спортивных организаций в РФ. Это событие вызвало широкий резонанс среди украинской и международной аудитории. 

Джон Джонс
Джон Джонс против Умара Кремлева. Фото: instagram.com/jonnybones/

Джонс продолжает позориться в России

Американский спортсмен назвал это сотрудничество "возможностью взаимодействия с MMA‑сообществом РФ", но его публикации в сети с подписью "Вот мои фотографии из России с любовью" вызвали волну критики. Многие увидели в этом поддержку режима, осуществляющего агрессию против Украины.

Также известно, что Джон Джонс мог быть приглашен в Москву в качестве гостя на мероприятие IBA (bare-knuckle) и даже получить предложение провести бой на Красной площади, однако официально не принял вызов Федора Емельяненко. Джонс заявил, что является контрактно обязанным UFC и не планирует такой поединок.

"Приехал в Россию, чтобы участвовать в шоу и познакомиться с культурой. Я уважаю спортсменов вне политики. Но пониманию ситуации не помешает", — сказал Джонс. 

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скандал спорт Умар Кремлев UFC Джон Джонс Россия
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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