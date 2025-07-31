Трансфер Забарного — что стоит за торгами ПСЖ и Борнмута

Илья Забарный в составе сборной Украины. Фото: УНИАН

Французский гранд "ПСЖ" близок к подписанию защитника сборной Украины Ильи Забарного из английского "Борнмута". Базовая сумма соглашения составляет около 60 млн евро.

Однако переговоры еще продолжаются в поисках компромисса, сообщает PSGTalk.

Реклама

Читайте также:

"Борнмут" настаивает на полной стоимости сделки, которая должна составить около 70 млн евро. Это позволит "вишням" покрыть обязательства перед "Динамо". Англичане должны выплатить бывшему клубу игрока 20% от следующей перепродажи, а также 5% за воспитание, что в итоге делает переговоры крайне напряженными.

У "ПСЖ" есть деньги на Забарного

С учетом бонусов разрыв между предложением "ПСЖ" и требованиями "Борнмута" составляет менее 5 млн. Сделка может быть завершена уже в ближайшее время, если парижане согласятся на бонусный пакет.

По данным источников, переговоры ускоряются именно в последние дни — игрок уже дал согласие на личный контракт до 2030 года. Компромисс по цифрам зависит от готовности французов уступить несколько миллионов евро.

Илья Забарный во время выступлений за "Динамо". Фото: УНИАН

После завершения всех выплат с учетом процента "Динамо" может получить часть от суммы, а это около 14 млн, если сделка будет заключена за 70 млн. Остальное пойдет в "Борнмут" и на бонусы игроку.

Помимо Ильи Забарного, "ПСЖ" подпишет голкипера "Лилля" Луку Шевалье. Этот трансфер обойдется в 40 млн евро.

Напомним, австралийская спортсменка Никола Олислагерс назвала причину побед над главной конкуренткой Ярославой Магучих.

Артем Довбик может начать сезон в новой команде, "Рома" заинтересована в продаже футболиста.

Украинские болельщики пострадали на престижном спортивном турнире в Грузии.

Американский спортсмен прилетел в Москву и выступил на одном ринге с местным чиновником.