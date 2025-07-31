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Главная Спорт ПСЖ потратит больше 100 млн евро на трансфер Забарного

ПСЖ потратит больше 100 млн евро на трансфер Забарного

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2025 14:21
Трансфер Забарного — что стоит за торгами ПСЖ и Борнмута
Илья Забарный в составе сборной Украины. Фото: УНИАН

Французский гранд "ПСЖ" близок к подписанию защитника сборной Украины Ильи Забарного из английского "Борнмута". Базовая сумма соглашения составляет около 60 млн евро.

Однако переговоры еще продолжаются в поисках компромисса, сообщает PSGTalk

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"Борнмут" настаивает на полной стоимости сделки, которая должна составить около 70 млн евро. Это позволит "вишням" покрыть обязательства перед "Динамо". Англичане должны выплатить бывшему клубу игрока 20% от следующей перепродажи, а также 5% за воспитание, что в итоге делает переговоры крайне напряженными.

У "ПСЖ" есть деньги на Забарного

С учетом бонусов разрыв между предложением "ПСЖ" и требованиями "Борнмута" составляет менее 5 млн. Сделка может быть завершена уже в ближайшее время, если парижане согласятся на бонусный пакет.

По данным источников, переговоры ускоряются именно в последние дни — игрок уже дал согласие на личный контракт до 2030 года. Компромисс по цифрам зависит от готовности французов уступить несколько миллионов евро. 

Илья Забарный
Илья Забарный во время выступлений за "Динамо". Фото: УНИАН

После завершения всех выплат с учетом процента "Динамо" может получить часть от суммы, а это около 14 млн, если сделка будет заключена за 70 млн. Остальное пойдет в "Борнмут" и на бонусы игроку.

Помимо Ильи Забарного, "ПСЖ" подпишет голкипера "Лилля" Луку Шевалье. Этот трансфер обойдется в 40 млн евро. 

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футбол Сборная Украины по футболу ПСЖ Футбол трансферы Илья Забарный Борнмут
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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