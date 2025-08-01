Реал відмовився орендувати Луніна в англійський клуб

Андрій Лунін працює на тренуванні. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Андрій Лунін міг змінити клуб цього літа. "Ньюкасл" запропонував "Реалу" оренду воротаря збірної України за 3 млн євро.

Однак мадридський клуб швидко відхилив цю пропозицію і дав зрозуміти, що не планує відпускати Луніна навіть тимчасово, повідомляє Caught Offside.

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Керівництво "Реала" впевнене у важливості Андрія Луніна як другого номера та розглядає його як ключову опцію на випадок ротації та відновлення Тібо Куртуа. Попри те що українець не є основним воротарем, у клубі цінують його стабільність та відданість.

Андрій Лунін у складі збірної України. Фото: УАФ

Куди міг піти Лунін

Інтерес до українця проявляли відразу кілька клубів АПЛ. "Ньюкасл" шукав воротаря на заміну воротарській парі та розглядав українця як короткострокове посилення перед підписанням Аарона Рамсдейла. Однак мадридці відмовилися йти на поступки.

Також повідомляється, що за ситуацією з Андрієм Луніним уважно стежить "Манчестер Юнайтед". Але "Реал" не має наміру розлучатися з голкіпером. Причому йдеться як про оренду, так і про повноцінний трансфер.

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