Реал отказался арендовать Лунина в английский клуб

Андрей Лунин работает на тренировке. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Андрей Лунин мог сменить клуб этим летом. "Ньюкасл" предложил "Реалу" аренду вратаря сборной Украины за 3 млн евро.

Однако мадридский клуб быстро отклонил это предложение и дал понять, что не планирует отпускать Лунина даже временно, сообщает Caught Offside.

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Руководство "Реала" уверено в важности Андрея Лунина как второго номера и рассматривает его как ключевую опцию на случай ротации и восстановления Тибо Куртуа. Несмотря на то что украинец не является основным вратарем, в клубе ценят его стабильность и преданность.

Андрей Лунин в составе сборной Украины. Фото: УАФ

Куда мог уйти Лунин

Интерес к украинцу проявляли сразу несколько клубов АПЛ. "Ньюкасл" искал вратаря на замену вратарской паре и рассматривал украинца как краткосрочное усиление перед подписанием Аарона Рамсдейла. Однако мадридцы отказались идти на уступки.

Также сообщается, что за ситуацией с Андреем Луниным внимательно следит "Манчестер Юнайтед". Но "Реал" не намерен расставаться с голкипером. Причем речь идет как об аренде, так и о полноценном трансфере.

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