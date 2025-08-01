Реал отказался арендовать Лунина в английский клуб

Лунин мог отправиться в АПЛ, но Реал заблокировал трансфер
Андрей Лунин мог сменить клуб этим летом. "Ньюкасл" предложил "Реалу" аренду вратаря сборной Украины за 3 млн евро.
Однако мадридский клуб быстро отклонил это предложение и дал понять, что не планирует отпускать Лунина даже временно, сообщает Caught Offside.
Руководство "Реала" уверено в важности Андрея Лунина как второго номера и рассматривает его как ключевую опцию на случай ротации и восстановления Тибо Куртуа. Несмотря на то что украинец не является основным вратарем, в клубе ценят его стабильность и преданность.
Куда мог уйти Лунин
Интерес к украинцу проявляли сразу несколько клубов АПЛ. "Ньюкасл" искал вратаря на замену вратарской паре и рассматривал украинца как краткосрочное усиление перед подписанием Аарона Рамсдейла. Однако мадридцы отказались идти на уступки.
Также сообщается, что за ситуацией с Андреем Луниным внимательно следит "Манчестер Юнайтед". Но "Реал" не намерен расставаться с голкипером. Причем речь идет как об аренде, так и о полноценном трансфере.
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