Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Известный спортсмен попросил у Путина российский паспорт

Известный спортсмен попросил у Путина российский паспорт

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2025 12:19
Звезда UFC обратился к Путину с просьбой о российском паспорте
Франсимар Баррозу (в центре) с российскими войсками. Фото: instagram.com/bodao__official/

Бразильский боец смешанных единоборств Франсимар Баррозу оказался в центре очередного политического скандала. Экс-боец UFC приехал в оккупированный Мелитополь.

Известный спортсмен провел мастер-класс и не удержался от публичного обращения к президенту РФ, о чем сообщили местные СМИ.

Реклама
Читайте также:

В интервью российским пропагандистам Франсимар Баррозу заявил, что мечтает получить российский паспорт. По словам бразильца, он "на сто процентов русский" и считает это делом всей своей жизни. 

Франсимар Баррозу
Франсимар Баррозу с женой. Фото: instagram.com/bodao__official/

Зачем Баррозу российский паспорт

Спортсмен даже лично попросил президента России помочь с получением гражданства. Все это происходило на фоне продолжающейся войны, в зоне боевых действий и на оккупированной территории Украины.

Это не первый визит Баррозу в зону конфликта. Ранее он уже появлялся в Бердянске, где проводил тренировки для подразделений оккупационных войск. В 2024 году его деятельность была зафиксирована, и имя бойца попало в базу "Миротворец" как пособника российской агрессии.

Напомним, австралийская спортсменка Никола Олислагерс рассказала, как сумела превзойти Ярославу Магучих в 2025 году. 

"Рома" нашла потенциального покупателя для Артема Довбика, на которого не рассчитывает тренерский штаб. 

Грузинская полиция разогнала антироссийский митинг на ЧМ-2025 по фехтованию в Тбилиси. 

Стало известно, когда состоится следующий матч Лиги чемпионов с участием киевского "Динамо". 

скандал спорт ММА UFC война в Украине Франсимар Баррозу
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации