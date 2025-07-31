Звезда UFC обратился к Путину с просьбой о российском паспорте

Франсимар Баррозу (в центре) с российскими войсками. Фото: instagram.com/bodao__official/

Бразильский боец смешанных единоборств Франсимар Баррозу оказался в центре очередного политического скандала. Экс-боец UFC приехал в оккупированный Мелитополь.

Известный спортсмен провел мастер-класс и не удержался от публичного обращения к президенту РФ, о чем сообщили местные СМИ.

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В интервью российским пропагандистам Франсимар Баррозу заявил, что мечтает получить российский паспорт. По словам бразильца, он "на сто процентов русский" и считает это делом всей своей жизни.

Франсимар Баррозу с женой. Фото: instagram.com/bodao__official/

Зачем Баррозу российский паспорт

Спортсмен даже лично попросил президента России помочь с получением гражданства. Все это происходило на фоне продолжающейся войны, в зоне боевых действий и на оккупированной территории Украины.

Это не первый визит Баррозу в зону конфликта. Ранее он уже появлялся в Бердянске, где проводил тренировки для подразделений оккупационных войск. В 2024 году его деятельность была зафиксирована, и имя бойца попало в базу "Миротворец" как пособника российской агрессии.

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