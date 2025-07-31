Известный спортсмен попросил у Путина российский паспорт
Бразильский боец смешанных единоборств Франсимар Баррозу оказался в центре очередного политического скандала. Экс-боец UFC приехал в оккупированный Мелитополь.
Известный спортсмен провел мастер-класс и не удержался от публичного обращения к президенту РФ, о чем сообщили местные СМИ.
В интервью российским пропагандистам Франсимар Баррозу заявил, что мечтает получить российский паспорт. По словам бразильца, он "на сто процентов русский" и считает это делом всей своей жизни.
Зачем Баррозу российский паспорт
Спортсмен даже лично попросил президента России помочь с получением гражданства. Все это происходило на фоне продолжающейся войны, в зоне боевых действий и на оккупированной территории Украины.
Это не первый визит Баррозу в зону конфликта. Ранее он уже появлялся в Бердянске, где проводил тренировки для подразделений оккупационных войск. В 2024 году его деятельность была зафиксирована, и имя бойца попало в базу "Миротворец" как пособника российской агрессии.
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