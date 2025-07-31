Зірка UFC звернувся до Путіна з проханням про російський паспорт

Відомий спортсмен попросив у Путіна російський паспорт
Бразильський боєць змішаних єдиноборств Франсімар Баррозу опинився в центрі чергового політичного скандалу. Ексбоєць UFC приїхав до окупованого Мелітополя.
Відомий спортсмен провів майстер-клас та не втримався від публічного звернення до президента РФ, про що повідомили місцеві ЗМІ.
В інтерв'ю російським пропагандистам Франсімар Баррозу заявив, що мріє отримати російський паспорт. За словами бразильця, він "на сто відсотків росіянин" та вважає це справою всього свого життя.
Навіщо Баррозу російський паспорт
Спортсмен навіть особисто попросив президента Росії допомогти з отриманням громадянства. Усе це відбувалося на тлі війни, що триває, у зоні бойових дій та на окупованій території України.
Це не перший візит Баррозу в зону конфлікту. Раніше він уже з'являвся в Бердянську, де проводив тренування для підрозділів окупаційних військ. У 2024 році його діяльність було зафіксовано, і ім'я бійця потрапило до бази "Миротворець" як пособника російської агресії.
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