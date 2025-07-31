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Відомий спортсмен попросив у Путіна російський паспорт

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2025 12:19
Зірка UFC звернувся до Путіна з проханням про російський паспорт
Франсімар Баррозу (у центрі) з російськими військами. Фото: instagram.com/bodao__official/

Бразильський боєць змішаних єдиноборств Франсімар Баррозу опинився в центрі чергового політичного скандалу. Ексбоєць UFC приїхав до окупованого Мелітополя.

Відомий спортсмен провів майстер-клас та не втримався від публічного звернення до президента РФ, про що повідомили місцеві ЗМІ.

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В інтерв'ю російським пропагандистам Франсімар Баррозу заявив, що мріє отримати російський паспорт. За словами бразильця, він "на сто відсотків росіянин" та вважає це справою всього свого життя.

Франсимар Баррозу
Франсімар Баррозу з дружиною. Фото: instagram.com/bodao__official/

Навіщо Баррозу російський паспорт

Спортсмен навіть особисто попросив президента Росії допомогти з отриманням громадянства. Усе це відбувалося на тлі війни, що триває, у зоні бойових дій та на окупованій території України.

Це не перший візит Баррозу в зону конфлікту. Раніше він уже з'являвся в Бердянську, де проводив тренування для підрозділів окупаційних військ. У 2024 році його діяльність було зафіксовано, і ім'я бійця потрапило до бази "Миротворець" як пособника російської агресії.

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Стало відомо, коли відбудеться наступний матч Ліги чемпіонів за участю київського "Динамо".

скандал спорт ММА UFC війна в Україні Франсімар Баррозу
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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