Как Бущан стал звездой Аль-Шабаба и любимцем болельщиков

Георгий Бущан с мячом. Фото: instagram.com/alshababsaudifc/

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан уже семь месяцев живет в ритме Востока. После перехода из киевского "Динамо" он стал основным вратарем "Аль-Шабаба" из Саудовской Аравии.

Результат Бущана не хватает стабильности, но голкипер уже стал любимцем болельщиков, сообщает портал Новини.LIVE.

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Статистика говорит о том, что Георгий Бущан пропустил 21 гол за 11 матчей, однако болельщики клуба к украинцу относятся с уважением. В нескольких играх Бущан получал по два-три мяча за тайм, но едва ли хоть раз оказался виноват напрямую.

Георгий Бущан работает на тренировке. Фото: instagram.com/alshababsaudifc/

Его уверенность на линии, игра ногами и командное поведение не раз спасали команду от полного развала. Порой он выходил с сухими руками, когда казалось, что это невозможно, как в матче с "Аль-Риядом", где единственный гол был с пенальти.

Что о Бущане говорят в Саудовской Аравии

Болельщики заметили, что украинец адаптировался к жизни в Эр-Рияде. Он уже знает, как правильно пить арабский кофе, ценит местную кухню и шутит, что финики здесь вкуснее, чем мед в Украине. Вратарь старается учить базовые арабские фразы и уважительно относится к культуре страны.

Георгий Бущан в "Аль-Шабабе". Фото: instagram.com/brave_gk_official/

Клуб доверяет украинцу, несмотря на давление, а тренер Фатих Терим уже дважды публично защищал его от критики после неудачных матчей. На фоне постоянной смены тренеров и высоких ожиданий, Бущан остается островом спокойствия в команде. Он стал частью раздевалки, и не просто легионером, а голосом опыта.

В списке CIES Георгий вошел в топ-50 лучших вратарей мира по данным за сезон, став единственным украинцем в этом рейтинге. Его контракт действует до 2027 года, а зарплата в "Аль-Шабабе" сопоставима с топ-клубами Восточной Европы. Она составляет около 1,5 млн евро в год.

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