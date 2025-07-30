Максимов пояснив, чому в Динамо немає основного складу

Тренер Юрій Максимов. Фото: "Ворскла"

Колишній тренер "Ворскли" Юрій Максимов поділився думкою про вихід "Динамо" до третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Він відзначив силу складу киян та важливість глибини лави.

У другому матчі проти мальтійського "Хамруна" (3:0) "Динамо" провело ротацію й все одно впевнено перемогло, повідомляє FootballHub.

Реклама

Читайте також:

Команда Олександра Шовковського впевнено пройшла перший єврокубковий бар'єр, не пропустивши жодного м'яча та забивши шість. Кияни показали зрілий футбол, а ротація складу дала змогу відпочити лідерам та перевірити в справі найближчий резерв.

Володимир Бражко б'є по воротах суперника. Фото: пресслужба "Динамо"

Що Максимов сказав про "Динамо"

Досвідчений фахівець підкреслив, що Шовковський свідомо дав шанс молодим гравцям, адже старт УПЛ не за горами. Він також виділив бійцівські якості Караваєва, який став єдиним досвідченим футболістом у стартовому складі.

"Перемога в першому матчі дала свободу для ротації. У "Динамо" хороші молоді хлопці, і кожен хоче показати себе. Зараз важливо не прізвища, а готовність. Хто краще тренується, той й виходить на поле. А проти "Маккабі" або "Пафоса" вже буде справжня перевірка на міцність", — зазначив Максимов.

Нагадаємо, стало відомо, коли "Динамо" проведе наступний матч у рамках Ліги чемпіонів.

Чемпіонка з Австралії Нікола Оліслагерс змінила підготовку до турнірів, щоб знову перемагати Ярославу Магучіх.

Українські вболівальники опинилися в центрі скандалу через національну символіку на турнірі в Грузії.

Чемпіон світу Олександр Усик вже повернувся в Україну й може зробити важливу заяву.