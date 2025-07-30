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Головна Спорт Максимов оцінив шанси Динамо в кваліфікації ЛЧ

Максимов оцінив шанси Динамо в кваліфікації ЛЧ

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 15:37
Максимов пояснив, чому в Динамо немає основного складу
Тренер Юрій Максимов. Фото: "Ворскла"

Колишній тренер "Ворскли" Юрій Максимов поділився думкою про вихід "Динамо" до третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Він відзначив силу складу киян та важливість глибини лави. 

У другому матчі проти мальтійського "Хамруна" (3:0) "Динамо" провело ротацію й все одно впевнено перемогло, повідомляє FootballHub

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Команда Олександра Шовковського впевнено пройшла перший єврокубковий бар'єр, не пропустивши жодного м'яча та забивши шість. Кияни показали зрілий футбол, а ротація складу дала змогу відпочити лідерам та перевірити в справі найближчий резерв. 

Владимир Бражко
Володимир Бражко б'є по воротах суперника. Фото: пресслужба "Динамо" 

Що Максимов сказав про "Динамо" 

Досвідчений фахівець підкреслив, що Шовковський свідомо дав шанс молодим гравцям, адже старт УПЛ не за горами. Він також виділив бійцівські якості Караваєва, який став єдиним досвідченим футболістом у стартовому складі. 

"Перемога в першому матчі дала свободу для ротації. У "Динамо" хороші молоді хлопці, і кожен хоче показати себе. Зараз важливо не прізвища, а готовність. Хто краще тренується, той й виходить на поле. А проти "Маккабі" або "Пафоса" вже буде справжня перевірка на міцність", — зазначив Максимов.

Нагадаємо, стало відомо, коли "Динамо" проведе наступний матч у рамках Ліги чемпіонів.

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спорт футбол Ліга чемпіонів Динамо тренер Юрій Максимов
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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