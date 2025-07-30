Максимов объяснил, почему у Динамо нет основного состава

Максимов оценил шансы Динамо в квалификации ЛЧ
Бывший тренер "Ворсклы" Юрий Максимов поделился мнением о выходе "Динамо" в третий раунд квалификации Лиги чемпионов. Он отметил силу состава киевлян и важность глубины скамейки.
Во втором матче против мальтийского "Хамруна" (3:0) "Динамо" провело ротацию и все равно уверенно победило, сообщает FootballHub.
Команда Александра Шовковского уверенно прошла первый еврокубковый барьер, не пропустив ни одного мяча и забив шесть. Киевляне показали зрелый футбол, а ротация состава позволила отдохнуть лидерам и проверить в деле ближайший резерв.
Что Максимов сказал о "Динамо"
Опытный специалист подчеркнул, что Шовковский сознательно дал шанс молодым игрокам, ведь старт УПЛ не за горами. Он также выделил бойцовские качества Караваева, который стал единственным опытным футболистом в стартовом составе.
"Победа в первом матче дала свободу для ротации. У "Динамо" хорошие молодые ребята, и каждый хочет показать себя. Сейчас важно не фамилии, а готовность. Кто лучше тренируется, тот и выходит на поле. А против "Маккаби" или "Пафоса" уже будет настоящая проверка на прочность", — отметил Максимов.
Напомним, стало известно, когда "Динамо" проведет следующий матч в рамках Лиги чемпионов.
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