Трамп может не пустить сборную Бразилии на Кубок Мира-2026

Сборная Бразилии может не попасть на Кубок Мира-2026 — детали
Американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность запретить выдачу виз гражданам Бразилии на время чемпионата мира по футболу 2026 года.
Дипломатические трения между США и Бразилией обострились, и сенаторам из Бразилии уже выдали визы с серьезными ограничениями, сообщает CNN.
Во время визита бразильских сенаторов в Вашингтон появились намеки на то, что ограничения могут коснуться и футбольных фанатов. Представителям Бразилии выдали визы с гораздо меньшим сроком, чем обычно. Это стало политическим сигналом в преддверии турнира.
Что может ждать сборную Бразилии
Такая мера может означать, что болельщики "селесао" окажутся не в состоянии приехать на матчи в США из-за визовых сложностей. Хотя на данный момент официальных заявлений от ФИФА и Бразильской конфедерации футбола нет, тема уже вызывает серьезную тревогу среди бразильцев.
Между тем, на футбольном поле у сборной Бразилии дела идут уверенно: команда уже обеспечила себе место на ЧМ‑2026. Однако ситуация вызывает вопрос: кто поддержит "селесао" на американской земле, если им не дадут визы?
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