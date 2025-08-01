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Главная Спорт Сборная Бразилии может не попасть на Кубок Мира-2026 — детали

Сборная Бразилии может не попасть на Кубок Мира-2026 — детали

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 12:36
Трамп может не пустить сборную Бразилии на Кубок Мира-2026
Винисиус Жуниор во время матча. Фото: instagram.com/brasil/

Американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность запретить выдачу виз гражданам Бразилии на время чемпионата мира по футболу 2026 года.

Дипломатические трения между США и Бразилией обострились, и сенаторам из Бразилии уже выдали визы с серьезными ограничениями, сообщает CNN.

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Во время визита бразильских сенаторов в Вашингтон появились намеки на то, что ограничения могут коснуться и футбольных фанатов. Представителям Бразилии выдали визы с гораздо меньшим сроком, чем обычно. Это стало политическим сигналом в преддверии турнира.

Дональд Трамп
Дональд Трамп в Белом дома. Фото: Reuters/Kent Nishimura

Что может ждать сборную Бразилии

Такая мера может означать, что болельщики "селесао" окажутся не в состоянии приехать на матчи в США из-за визовых сложностей. Хотя на данный момент официальных заявлений от ФИФА и Бразильской конфедерации футбола нет, тема уже вызывает серьезную тревогу среди бразильцев. 

Карло Анчелотти
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти. Фото: instagram.com/brasil/

Между тем, на футбольном поле у сборной Бразилии дела идут уверенно: команда уже обеспечила себе место на ЧМ‑2026. Однако ситуация вызывает вопрос: кто поддержит "селесао" на американской земле, если им не дадут визы?

Напомним, Юрия Максимов оценил перспективы киевского "Динамо" в этом сезоне. 

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спорт Дональд Трамп футбол ЧМ-2026 по футболу Сборная Бразилии по футболу
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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