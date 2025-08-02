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Главная Спорт Льюис рассказал, почему Дюбуа не поднялся после удара Усика

Льюис рассказал, почему Дюбуа не поднялся после удара Усика

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 10:11
Льюис уверен, что Дюбуа решил не вставать еще до финального удара Усика
Леннокс Льюис и Александр Усик. Фото: instagram.com/mrlennoxlewis

Легендарный бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис остался под впечатлениями от победы Александра Усика над Даниэлем Дюбуа. Легенда попыталась разобрать эпизод с нокаутом в пятом раунде.

Льюис рассказал, почему Дюбуа не поднялся на ноги, передает The Sun.

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По словам Льюиса, он бы в подобной ситуации, которая была с Дюбуа, точно бы встал на ноги. Однако, Леннокс не знает, почему Даниэль принял другое решение и допускает, что это было сделано до финального удара украинца.

"Если бы я оказался в такой ситуации, то встал бы. Но мы не знаем, что творилось в голове Дюбуа. Когда стоишь на колене и смотришь вверх, остается выбор: подняться или нет. Это решение нужно принимать во время отсчета, но похоже, Дюбуа сделал свой выбор еще до того", — сказал Льюис.

Льюису, вероятно, не нравится тот факт, что Усик по достижениям в боксе обошел его. Леннокс в последние годы считал Александра аутсайдером в боях с Тайсоном Фьюри и Дюбуа. Также он продолжает говорить, что побил бы украинца в своем прайме.

Напомним, бывший вратарь сборной Украины Георгий Бущан стал любимцем фанатов в Саудовской Аравии.

Президент США Дональд Трамп планирует не пустить на чемпионат мира национальную команду Бразилии.

Бывший бразильский боец UFC любит российских боевиков и просит гражданство РФ.

Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Бой Усик — Дюбуа Леннокс Льюис
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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