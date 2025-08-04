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Главная Спорт Динамо и Шахтер упустили шанс подписать перспективного игрока

Динамо и Шахтер упустили шанс подписать перспективного игрока

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 10:38
Почему Динамо и Шахтер не интересовались Кинарейкиным
Яков Кинарейкин в Испании. Фото: instagram.com/kinareikin.y12/

Отец голкипера "Вильярреала" Якова Кинарейкина рассказал, какие предложения поступили в адрес сына после дебюта в еврокубках за "Днепр‑1". Футболист находился в поле зрения клубов из Чехии, Бельгии, Польши и Кипра. 

Испанский "Леганес" выходил на клуб с официальным письмом, а интерес "Вальядолида" оставался на уровне слухов, сообщает "Трибуна".

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Семья футболиста была рада переходу в "Карпаты", но Яков и отец договорились: следующий шаг возможен только в клуб из чемпионатов топ‑5. Если появится конкретное предложение — оно будет обсуждаться, но только на условиях серьезной программы развития игрока.

Яков Кинарейкин
Выступление Кинарейкина в Испании. Фото: instagram.com/kinareikin.y12/

Гранды УПЛ отказались от игрока

Представители киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" не выходили на переговоры по игроку, поскольку в этих клубах уже есть стабильные голкиперы. Между тем, интерес проявили "Александрия" и "Полесье", но более масштабное предложение пришло из испанского клуба.

В итоге вратарь УПЛ оказался в системе "Вильярреала". Контракт рассчитан на пять лет с перспективой роста в "Вильярреал B". Перебравшись в "желтую субмарина", молодой страж границ вратарской зоны получил шанс, о котором мечтал с детства.

Напомним, киевское "Динамо" решило отдать в аренду талантливого молодого воспитанника. 

У Александра Усика есть качество, которое, по мнению Леннокса Льюиса, помогает доминировать в супертяжелом весе. 

спорт футбол Футбол трансферы Вильярреал Карпаты Львов Якив Кинарейкин
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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