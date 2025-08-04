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Главная Спорт Сенсационный новичок УПЛ усилил состав игроком Динамо

Сенсационный новичок УПЛ усилил состав игроком Динамо

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 09:47
Динамо теряет Гусева из-за позиции тренерского штаба
Алексей Гусев в юношеской сборной Украины. Фото: instagram.com/aleksey.gusev20/

Сын известного экс-полузащитника Олега Гусева оказался на грани ухода из столичного клуба. Защитник киевского "Динамо" Алексей Гусев может усилить состав дебютанта Премьер-лиги.

Переговоры между клубами находятся на решающей стадии, сообщает Sportarena

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Предыдущий сезон 20-летний защитник Алексей Гусев провел на правах аренды в луганской "Заре", где сыграл всего два матча. Затем он перешел в "Металлист 1925". Однако в Харькове так и не появился на поле в официальных играх, не применившись даже в стартовых турах Первой лиги.

Алексей Гусев
Алексей Гусев в "Динамо". Фото: instagram.com/aleksey.gusev20/

Где будет играть Гусев

Провал аренды в двух клубах значительно снизил шансы молодого игрока закрепиться в первой команде "Динамо". С возвращением в Киев его будущее там выглядит призрачно. Тренеры не видят перспективы в основе, а конкуренция усилилась за счет новых молодых игроков.

Тем временем "Кудровка", завершившая прошлый сезон в Первой лиге с 6-м местом, активно усиливается во время летней трансферной кампании. В клуб уже перешли ряд игроков из других команд УПЛ и Первой лиги, и переход Гусева выглядит как шаг к усилению обороны новичка чемпионата.

Новый сезон для Алексея может стать переломным: постоянная игровая практика и шанс проявить себя в Премьер-лиге. 

Напомним, Леннокс Льюис назвал главное преимущество Александра Усика над соперниками. 

Тренер Тайсона Фьюри Шугар-Гилл Стюард объяснил, как Усик раскрыл план Дюбуа на реванш, что принесло украинцу победу. 

спорт футбол Динамо Футбол трансферы Алексей Гусев ФК Кудривка
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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