Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Тренер Фьюри рассказал, как Усик довел бой с Дюбуа до нокаута

Тренер Фьюри рассказал, как Усик довел бой с Дюбуа до нокаута

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 07:31
Тренер Фьюри объяснил, как Усик сломал Дюбуа в реванше
Александр Усик. Фото: Reuters

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик в июле очень сильно всех удивил тем, как он одолел в реванше Дэниеля Дюбуа — нокаут в пятом раунде. После этого многие эксперты начали разбирать досрочную победу украинца, которого часто критикуют за отсутствие нокаутов.

Момент с нокаутом также разобрал тренер экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри Шугар-Гилл Стюард в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Реклама
Читайте также:
Александр Усик
Даниэль Дюбуа не хотел вставать на ноги. Фото: Reuters

Как Усику удалось сломить Дюбуа

Стюард высоко оценил победу Усика над Дюбуа на "Уэмбли". По его словам, она стала возможной лишь благодаря тому, что украинец с первого раунда оказывал большое давление на британца.

Специалист считает, что Усик использовал против Дюбуа его спарринги, когда Даниэль, как и большинство боксеров, берет паузы. Украинец этих пауз не давал и поэтому соперник быстро потух, поскольку не мог использовать план на бой.

"Это была впечатляющая победа. Усик постоянно давил на Дюбуа, не оставляя ему времени на передышку или размышления. На спаррингах бывают паузы, но Усик не давал такой возможности", — сказал Стюард.

Тренер также отметил, что уникальность Усика заключается в умении адаптироваться к любому стилю соперника и именно это делает его особенным бойцом.

Напомним, болельщикам в Саудовской Аравии нравится украинский вратарь Георгий Бущан.

Легендарный Леннокс Льюис рассказал о причинах поражения Даниэля Дюбуа в реванше с Александром Усиком.

Удар ракеты по Днепру почти уничтожил спортзал одного из клубов.

Тайсон Фьюри сделал заявление, которое может повлиять на третий бой с Усиком.

Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Бой Усик — Дюбуа профессиональный бокс украинские боксеры
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации