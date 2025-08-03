Тренер Фьюри объяснил, как Усик сломал Дюбуа в реванше

Александр Усик. Фото: Reuters

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик в июле очень сильно всех удивил тем, как он одолел в реванше Дэниеля Дюбуа — нокаут в пятом раунде. После этого многие эксперты начали разбирать досрочную победу украинца, которого часто критикуют за отсутствие нокаутов.

Момент с нокаутом также разобрал тренер экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри Шугар-Гилл Стюард в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

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Как Усику удалось сломить Дюбуа

Стюард высоко оценил победу Усика над Дюбуа на "Уэмбли". По его словам, она стала возможной лишь благодаря тому, что украинец с первого раунда оказывал большое давление на британца.

Специалист считает, что Усик использовал против Дюбуа его спарринги, когда Даниэль, как и большинство боксеров, берет паузы. Украинец этих пауз не давал и поэтому соперник быстро потух, поскольку не мог использовать план на бой.

"Это была впечатляющая победа. Усик постоянно давил на Дюбуа, не оставляя ему времени на передышку или размышления. На спаррингах бывают паузы, но Усик не давал такой возможности", — сказал Стюард.

Тренер также отметил, что уникальность Усика заключается в умении адаптироваться к любому стилю соперника и именно это делает его особенным бойцом.

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