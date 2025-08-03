Тренер Ф’юрі пояснив, як Усик зламав Дюбуа в реванші

Олександр Усик. Фото: Reuters

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик в липні дуже сильно всіх здивував тим, як він здолав у реванші Деніеля Дюбуа — нокаут в п'ятому раунді. Після цього багато експертів почали розбирати дострокову перемогу українця, якого часто критикують за відсутність нокаутів.

Момент з нокаутом також розібрав тренер ексчемпіона світу Тайсона Ф'юрі Шуґар-Гілл Стюард в інтерв'ю YouTube-каналу Seconds Out.

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Як Усику вдалося зломити Дюбуа

Стюард високо оцінив перемогу Усика над Дюбуа на "Вемблі". За його словами, вона стала можливою лише завдяки тому, що українець з першого раунду чинив великий тиск на британця.

Фахівець вважає, що Усик використав проти Дюбуа його спаринги, коли Даніель, як і більшість боксерів, бере паузи. Українець цих пауз не давав і тому суперник швидко потух, оскільки не міг використати план на бій.

"Це була вражаюча перемога. Усик постійно тиснув на Дюбуа, не залишаючи йому часу на перепочинок чи роздуми. На спарингах бувають паузи, але Усик не давав такої можливості", — сказав Стюард.

Тренер також відзначив, що унікальність Усика полягає у вмінні адаптуватися до будь-якого стилю суперника й саме це робить його особливим бійцем.

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