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Головна Спорт Удар по Дніпру перетворив спортзал у величезну вирву

Удар по Дніпру перетворив спортзал у величезну вирву

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 12:34
У Дніпрі ракетою сильно пошкоджений спортзал клубу карате Ренсей
Територія біля майже зруйнованого спортзалу в Дніпрі. Фото: НОК України

Ракетний удар, який стався 26 липня, сильно пошкодив спортивну інфраструктуру у Дніпрі. Серйозної шкоди зазнав зал клубу карате "Ренсей".

Про це повідомив Національний олімпійський комітет України.

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Територія біля спортзалу. Фото: НОК України

Спортзал серйозно постраждав

Наразі відомо, що біля залу був приліт, який створив величезну вирву. До того ж вибухова хвиля повністю знищила внутрішнє обладнання спортзалу, залишивши приміщення в аварійному стані.

Зазначимо, що зі спортсменів чи тренерів ніхто не постраждав.

Разрушенный спортзал в Днепре
Учні спортзалу клуба "Ренсей". Фото: НОК України

Зал "Ренсею" відкрили у 2014 році й там тренувались місцеві каратисти та формувалась збірна області.

З початку повномасштабного вторгнення спортзал "Ренсей" працював як волонтерський штаб для підтримки переселенців і спортсменів.

Наразі в клубі тренуються 16 каратистів національного рівня, які беруть участь в чемпіонатах України.

"Діти плакали, дізнавшись про руйнування. Для них це був другий дім. Але вже наступного дня ми виносили обладнання через вікна, щоб продовжити тренування", — сказала президентка клубу Олександра Єланська.

На цю мить, заняття тривають в орендованих залах міста, та йде підготовка до чемпіонату Європи в Данії у вересні.

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Дніпро обстріли карате спортзал ракетний удар
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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