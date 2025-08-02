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Головна Спорт Маліновського в Дженоа призначили на посаду продавця абонементів

Маліновського в Дженоа призначили на посаду продавця абонементів

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 11:38
Маліновський телефонував фанам Дженоа перед стартом Серії А — відео
Руслан Маліновський. Фото: "Дженоа"

У італійському "Дженоа" готуються до нового сезону в Серії А. До того ж у команді вирішили поставити роботу з уболівальниками на новий рівень.

Пресслужба "Дженоа" показала, що долучила до роботи з уболівальниками українського півзахисника Руслана Маліновського.

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Нова робота Маліновського в "Дженоа"

У "Дженоа" креативно підійшли до питання продажу абонементів. Тих, хто мав абонементи минулого сезону, але не купив на новий, обдзвонювали троє гравців команди, серед яких був Маліновський.

Уболівальники були приємно вражені тим, що їм телефонували гравці і їм було важко відмовити.

"Дженоа" 23 серпня розпочне свій сезон в Серії А. В першому турі Серії А команда зіграє проти "Лечче". В матчі зможе вийти на поле Маліновський, який відновився від травм, які дошкуляли йому минулого сезону.

За весь період в "Дженоа" Маліновський провів за клуб 40 матчів, у яких забив чотири голи та зробив п’ять асистів. При цьому, у 32-річного українця контракт з клубом до літа 2027 року.

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футбол Дженоа Серія А Руслан Маліновський українські легіонери (футбол)
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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