Маліновський телефонував фанам Дженоа перед стартом Серії А — відео

Руслан Маліновський. Фото: "Дженоа"

У італійському "Дженоа" готуються до нового сезону в Серії А. До того ж у команді вирішили поставити роботу з уболівальниками на новий рівень.

Пресслужба "Дженоа" показала, що долучила до роботи з уболівальниками українського півзахисника Руслана Маліновського.

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У "Дженоа" креативно підійшли до питання продажу абонементів. Тих, хто мав абонементи минулого сезону, але не купив на новий, обдзвонювали троє гравців команди, серед яких був Маліновський.

🧐 Ma tu l’hai fatto l’abbonamento?



Se la risposta è no, potresti ricevere la chiamata di uno di loro! 🫶



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🎟️ Ticket Office di via al Porto Antico 4 (orario continuato 10-19) e Genoa Store in via Vittorio Veneto 48 a Chiavari… pic.twitter.com/kT1L7wqf3f — Genoa CFC (@GenoaCFC) July 29, 2025

Уболівальники були приємно вражені тим, що їм телефонували гравці і їм було важко відмовити.

"Дженоа" 23 серпня розпочне свій сезон в Серії А. В першому турі Серії А команда зіграє проти "Лечче". В матчі зможе вийти на поле Маліновський, який відновився від травм, які дошкуляли йому минулого сезону.

За весь період в "Дженоа" Маліновський провів за клуб 40 матчів, у яких забив чотири голи та зробив п’ять асистів. При цьому, у 32-річного українця контракт з клубом до літа 2027 року.

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